Hoàn thành gần 17.000 căn nhà ở cho thuê trong năm 2026

Khả năng hoàn thành cả năm 2026 ước đạt 16.944 căn nhà ở cho thuê, đạt tỷ lệ 99% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP - Ảnh: Báo XD

Báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 của Bộ Xây dựng, ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - cho biết, công tác phát triển nhà ở cho thuê trong năm 2026 cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.

Cả năm 2026 sẽ hoàn thành 16.944 căn nhà cho thuê

Theo đó, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở cho thuê vào tháng 6/2026 đến nay, cả nước đã có 29 dự án mới được khởi công với tổng quy mô khoảng 85.953 căn, trong đó có 33.907 căn nhà ở cho thuê, chiếm tỷ lệ 39%.

Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã hoàn thành 9.028/17.176 căn, đạt tỷ lệ 53% kế hoạch. Khả năng hoàn thành cả năm 2026 ước đạt 16.944 căn, đạt tỷ lệ 99% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 303/NQ-CP (về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030).

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở cho thuê trong thời gian tới, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đề xuất triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm gồm:

Trước hết, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) theo hướng bổ sung một chương mới về phát triển nhà ở cho thuê. Trong đó, bổ sung quy định nhà ở cho thuê được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của Nhà nước và nguồn vốn tư nhân.

Vị trí đất để phát triển nhà ở cho thuê là các khu vực phường thuộc đô thị loại đặc biệt, loại I và loại II; khu vực định hướng phát triển giao thông công cộng; khu vực gần khu công nghiệp, khu chế xuất; khu vực gần các trường đại học, cao đẳng.

Dự thảo Luật cũng quy định rõ yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê. Đó là phải có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng xã hội đáp ứng chỉ tiêu quy hoạch theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Đồng thời, dự thảo Luật đã bổ sung các cơ chế ưu đãi chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn tư nhân nhằm thu hút tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng quỹ nhà ở cho thuê.

Trên cơ sở pháp luật hiện hành, các địa phương cần khẩn trương chuẩn bị quỹ đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn đầu tư công, hoặc giao chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho thuê.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền; tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai phát triển nhà ở cho thuê của các địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Hoàn thành 92,6% mục tiêu Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội

Về nhà ở xã hội, ông Hoàng Anh Tuấn cũng thông tin: Hiện cả nước có 954 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 926.329 căn, tổng mức đầu tư khoảng 855.557 tỷ đồng.

Trong đó, 366 dự án đã hoàn thành với quy mô 226.019 căn. 298 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai, quy mô 369.735 căn. 290 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 330.575 căn.

Đến nay, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công và chấp thuận chủ trương đầu tư đã đạt 92,6% so với chỉ tiêu đặt ra tại Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển nhà ở xã hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số địa phương chưa thực sự quan tâm hoặc chưa kịp thời bố trí ngân sách địa phương để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các doanh nghiệp chủ đầu tư vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Biến động giá vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao làm gia tăng tổng mức đầu tư dự án…

Để giải quyết những vướng mắc nêu trên, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách ưu đãi trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) để thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội; đồng thời nghiên cứu giải pháp chuyển đổi công năng nhà ở thuộc tài sản công chưa sử dụng (nhất là nhà ở tái định cư) để đưa vào khai thác làm nhà ở xã hội.

Về phía địa phương, Bộ Xây dựng sẽ đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố rà soát, bố trí đủ quỹ đất sạch tại vị trí thuận lợi; chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài hàng rào dự án.

Một giải pháp quan trọng khác là theo dõi sát cung - cầu, giá cả vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, thao túng giá; kịp thời công bố giá vật liệu và hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh phương án giá bán, giá thuê mua theo quy định khi chi phí đầu tư có biến động.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cũng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp cân đối, bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho người dân vay mua nhà ở xã hội. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tháo gỡ khó khăn về thủ tục, điều kiện vay vốn để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.