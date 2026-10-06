Hoàn thành dự án Xây dựng hạ tầng kết nối giao thông từ Trung tâm huyện Quảng Trạch (cũ) đến Quốc lộ 12A trong tháng 12/2026

Dự án Xây dựng hạ tầng kết nối giao thông từ Trung tâm huyện Quảng Trạch nối Quốc lộ 12A, có tổng mức đầu tư 210 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Quảng Trạch làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành năm 2026. Đến thời điểm hiện tại, 3 gói thầu xây lắp của dự án đã thi công đạt hơn 95% và giải ngân gần 93%.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: C.H

Tuy nhiên, tại gói thầu số 1 hiện còn khoảng 30m chưa thi công hoàn thiện nền, mặt đường theo thiết kế được duyệt do vướng mắc 1 khu lăng mộ chưa được di dời, giải phóng mặt bằng. Gói thầu xây lắp số 2 đã thi công hoàn thành khoảng 91%. Khối lượng còn lại, gồm: Đoạn nền đường 2 đầu cầu đang chờ theo dõi lún, gia cố đá hộc mái taluy.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Trạch báo cáo phương án giải phóng mặt bằng khu lăng mộ chưa được di dời - Ảnh: C.H

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các đơn vị báo cáo cụ thể tình hình thi công và vướng mắc, nhất là trong giải phóng mặt bằng đối với khu lăng mộ, đoạn đường hơn 300m đang chờ theo dõi lún, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư, xã Quảng Trạch cần quyết liệt hơn nữa nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại và hoàn thành dự án trong tháng 12/2026.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu ý kiến - Ảnh: C.H

Đối với khu lăng mộ, xã Quảng Trạch tổ chức lực lượng vận động, tuyên truyền nhằm giải phóng mặt bằng dứt điểm trong tháng 10/2026. Riêng đoạn đường chờ theo dõi lún, Sở Xây dựng phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đánh giá, đưa ra phương án giải quyết bảo đảm yêu cầu tiến độ và kỹ thuật.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: C.H

Trước đó, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra hiện trường thi công dự án và các điểm giao cắt tại tuyến đường.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và xã Quảng Trạch giải phóng mặt bằng dứt điểm trong tháng 10/2026 - Ảnh: C.H

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp chính quyền địa phương triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông qua tuyến đường.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trường dự án - Ảnh: C.H