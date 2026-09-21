Hoàn thành dự án 'Thư viện hạnh phúc' tại 11 trường học

Là sáng kiến thuộc chương trình “Kết nối triệu yêu thương – Hạnh phúc cho cộng đồng”, dự án “Thư viện hạnh phúc” do Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Daiichi Life Việt Nam triển khai trên quy mô toàn quốc với tổng số tiền tài trợ 880 triệu đồng tại 11 trường học ở các địa phương: Gia Lai, Lạng Sơn, Vĩnh Long, Quảng Trị, Cần Thơ, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Lai Châu, Hà Nội và Tuyên Quang.

“Thư viện hạnh phúc” tại Trường Tiểu học Phú Lâm, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Dự án đã cải tạo cơ sở vật chất, thay mới các trang thiết bị và bổ sung gần 8.000 đầu sách đa dạng từ kỹ năng sống, tài chính, khoa học đến lịch sử, văn hóa và truyện thiếu nhi, mang đến cơ hội tiếp cận kiến thức và nâng cao chất lượng học tập cho hơn 7.000 học sinh trên mọi miền tổ quốc. Đặc biệt, trong số đó có hơn 3.000 đầu sách bổ ích về văn hóa, giáo dục và con người Nhật Bản, mở ra cơ hội để các em tìm hiểu giá trị nhân văn, rèn luyện ý chí vượt khó, cùng những nét đẹp văn hóa của đất nước mặt trời mọc, từ đó giúp các em mở rộng kiến thức, phát triển tư duy để tự tin hội nhập trong tương lai.

Mỗi “Thư viện hạnh phúc” được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian học tập thân thiện, sáng tạo và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh. Đây sẽ là hành trang vững chắc cho các em trên hành trình học tập và trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội mai sau.

Ông Trần Đình Quân – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Daiichi Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp”, chia sẻ: “Việc hoàn thành hành trình trao tặng 11 ‘Thư viện Hạnh phúc’ là minh chứng cho cam kết lâu dài của Daiichi Life Việt Nam trong việc đồng hành cùng giáo dục cho mầm non tương lai đất nước. Chúng tôi tin rằng mỗi thư viện là nơi lan tỏa văn hóa đọc sách, gieo những hạt mầm tri thức và tiếp thêm động lực để các em tự tin theo đuổi những ước mơ của mình. Với thông điệp ‘Kết nối Triệu Yêu Thương’, chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn thiết thực đến nhiều địa phương trên cả nước, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, giàu khát vọng và một tương lai tốt đẹp, bền vững hơn".