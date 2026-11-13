Hoàn thành dự án tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai

Khu vực trước đây đặt trạm thu phí cầu Đồng Nai nay đã tháo dỡ, lắp đặt biển báo giao thông.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, sau khi tháo dỡ các kết cấu trạm thu phí, đơn vị thi công đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường, sơn lại vạch kẻ đường và lắp đặt hệ thống biển báo giao thông. Mặt đường được tái lập hoàn chỉnh, khu vực trước đây đặt trạm thu phí nay thông thoáng, phương tiện lưu thông thuận lợi.

Sau khi trạm thu phí được tháo dỡ, tình hình giao thông qua khu vực thông thoáng.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, dự án tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai có thời gian thực hiện dự kiến 90 ngày (từ 10/8/2026 đến 9/11/2026), gồm các phần việc như: tháo dỡ 4 trạm thu phí (T1, T2, T3 và T4), tái lập mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông. Cuối tháng 9/2026, việc tháo dỡ trạm thu phí đã cơ bản hoàn thành.

Mặt đường tại khu vực trước đây đặt trạm thu phí cầu Đồng Nai đã được thảm lại nhựa, kẻ vạch.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai thuộc Dự án xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu theo hình thức hợp đồng BOT; tháng 8/2020 trạm ngừng thu phí; năm 2023 Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) xác lập quyền sở hữu toàn dân dự án này. Do những vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm nên những năm qua trạm thu phí chưa được tháo dỡ. Việc tồn tại trạm khi không còn chức năng thu phí khiến mặt đường bị thu hẹp, ảnh hưởng đến mỹ quan, an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận trong thời gian dài.

Những năm qua, trên địa bàn Đồng Nai tồn tại các trạm thu phí bỏ hoang (trạm thu phí cầu Đồng Nai, trạm thu phí Quốc lộ 51), đầu năm nay ngành chức năng Đồng Nai đã tháo dỡ các trạm thu phí trên Quốc lộ 51.