Đoàn công tác kiểm tra Dự án tái định cư Khuổi Slưn, xã Chợ Rã.

Dự án tái định cư Khuổi Slưn có tổng mức đầu tư 27,7 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách xã, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2026 trên quy mô khoảng 3,2ha.

Khi hoàn thành, Dự án sẽ bố trí 23 lô đất ở nông thôn (mỗi lô 400m²) cùng hệ thống giao thông, thảm xanh, sân chơi và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giúp các hộ dân vùng thiên tai di dời khỏi khu vực nguy hiểm, ổn định cuộc sống.

Đến nay, khối lượng thi công toàn công trình ước đạt khoảng 80% so với hợp đồng. Cụ thể, các đơn vị đã hoàn thành phần san nền, kè taluy âm, kè taluy dương. Trong đó, gói thầu số 12 (san nền lô 02, lô 03) đã hoàn thành 100%; gói thầu số 13 (san nền lô 01, hệ thống giao thông) đạt 70%; gói thầu số 16 (hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện và chiếu sáng) đạt 40%.

Về công tác giải ngân, Dự án đã được tạm ứng, thanh toán hơn 16,93 tỷ đồng. Hiện nay, chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh tổng mặt bằng để bổ sung 2 hộ gia đình vào dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh, dự kiến hoàn thành thủ tục trước ngày 30/11/2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai Dự án cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như: điều kiện thời tiết bất lợi; giá vật liệu xây dựng tăng và khan hiếm; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm (gói thầu số 16) nằm dưới lòng đường nên phải thi công xong mới có thể làm kết cấu mặt đường (gói thầu số 13); áp lực thời gian gấp rút khi điều chỉnh thiết kế, bổ sung hộ dân tái định cư...

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của đại diện địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đề nghị xã tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu tăng cường tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công linh hoạt và chặt chẽ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động; đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành Dự án trước ngày 20/12/2026, sớm đưa người dân vùng thiên tai về nơi ở mới an toàn, ổn định.