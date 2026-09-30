Hoàn thành Dự án hoàn chỉnh cao tốc CT.07 trước ngày 2/9/2027

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công khu vực nút giao Thịnh Đán.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công.

Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới dài 99,03km, tổng mức đầu tư hơn 21.228 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP; liên danh nhà đầu tư do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành đứng đầu. Đoạn Hà Nội - Thái Nguyên mở rộng lên 6 làn xe, đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới hoàn chỉnh 4 làn xe.

Phối cảnh khu vực nút giao Thịnh Đán thuộc Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07, đoạn Hà Nội – Thái Nguyên – Chợ Mới.

Kiểm tra thực địa tại nút giao Thịnh Đán, chủ đầu tư báo cáo hiện nay đang chuẩn bị 7 mũi thi công để triển khai đồng loạt, trước mắt phấn đấu cơ bản hoàn thành di dời hạ tầng điện, nước, cáp quang để phục vụ thi công trong tháng 10-2026.

Việc khảo sát địa chất tại các cầu, vị trí trọng yếu cơ bản hoàn tất; một số đoạn qua các xã Vô Tranh, Chợ Mới còn vướng mặt bằng, khó khăn cho việc khoan thăm dò. Chủ đầu tư đề nghị địa phương hỗ trợ để hoàn thành khảo sát trong tháng 10.

Đoạn qua phường Phan Đình Phùng là trọng điểm quyết định tiến độ chung của toàn tuyến. Vì vậy, chủ đầu tư đề nghị các địa phương liên quan tích cực phối hợp giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để đảm bảo tiến độ.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tại nút giao Vành đai I, phường Quan Triều.

Kiểm tra tại nút giao Vành đai I, phường Quan Triều, các địa phương báo cáo đây là đoạn có diện tích thu hồi đất lớn nhất toàn tuyến. Trong số 8 xã, phường liên quan đến dự án, riêng 4 xã, phường gồm: Quan Triều, Phú Lương, Vô Tranh, Chợ Mới có tổng diện tích thu hồi khoảng 230ha. Phường Quan Triều đã hoàn thành thống kê khoảng 64ha, đạt 100% diện tích. Tuy nhiên hiện còn vướng mắc về hệ số bồi thường và tái định cư.

Lãnh đạo xã Vô Tranh báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án.

Xã Vô Tranh có 12km tuyến cao tốc đi qua, diện tích thu hồi đất hơn 90ha; đến nay địa phương đã bàn giao trên 22ha, dự kiến hoàn thành kiểm đếm vào đầu tháng 10. Xã Phú Lương có khoảng 35ha liên quan đến dự án, gồm một khu tái định cư và một hầm chui; tiến độ kiểm đếm hiện đạt trên 70%.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư, đơn vị thi công, sự phối hợp tích cực của cấp ủy, chính quyền 8 xã, phường liên quan trực tiếp đến dự án trong công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai thi công, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Đại diện nhà thầu báo cáo tiến độ thi công Dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, đảm bảo đến ngày 2/9/2027 hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội – Thái Nguyên – Chợ Mới đoạn từ Km8 đến Km70 để đưa vào sử dụng và tổ chức thu phí.

Đối với các địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý nhiều nội dung vẫn chậm, nhất là việc triển khai các dự án tái định cư. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, đề xuất các cơ chế chính sách để kịp thời tháo gỡ khó khăn, trong trường hợp cần thiết có phương án hỗ trợ tạm cư phù hợp để tạo đồng thuận trong nhân dân nhanh chóng bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Kiểm tra tại công trường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, các đơn vị báo cáo công tác giải phóng mặt bằng dự án cơ bản hoàn thành. Toàn tuyến đã chi trả 575,907 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 1.624 hộ, đạt 100% phương án được phê duyệt; bàn giao 260,31/261,8ha và 28,45/28,8km tuyến, đạt khoảng 99%.

Xã Thanh Mai và phường Bắc Kạn đã bàn giao toàn bộ mặt bằng. Xã Thanh Thịnh bàn giao 109/110,5ha, đạt 98,6%. Đối với phần mặt bằng còn lại, nhà đầu tư kiến nghị địa phương tiếp tục hoàn tất để phục vụ thi công.

Khu tái định cư Thanh Thịnh đã cơ bản hoàn thành.

Kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, về cơ bản, những khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, tái định cư đã được tập trung tháo gỡ. Trách nhiệm hiện nay chủ yếu thuộc về chủ đầu tư. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu bổ sung nguồn lực, bảo đảm các mốc tiến độ: Thông tuyến vào cuối tháng 10-2026 và hoàn thành dự án trên toàn tuyến vào cuối tháng 6-2027.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã Thanh Thịnh khẩn trương hoàn thiện khu tái định cư, giao đất cho người dân; thực hiện các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; nhanh chóng bàn giao diện tích còn lại cho đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ dự án.