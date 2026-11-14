Hoàn thành đợt 4 điều dưỡng người có công với cách mạng

Đợt điều dưỡng diễn ra từ ngày 9 - 14/11 với 33 đại biểu người có công và thân nhân người có công đến từ phường Mường Thanh và các xã: Thanh Yên, Thanh Nưa, Pú Nhung, Na Sang, Na Son, Mường Luân, Mường Pồn, Sính Phình, Mường Mùn, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Pu Nhi, Tuần Giáo. Các đại biểu thuộc diện thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân liệt sĩ.

Đại biểu dự chương trình tổng kết.

Trong thời gian điều dưỡng, Trung tâm đã triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi thể chất và nâng cao đời sống tinh thần cho các đại biểu; tiến hành khám, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ theo dõi và xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp với tình trạng sức khỏe từng người. Công tác trực y tế được duy trì 24/24 giờ trong suốt đợt điều dưỡng; 100% đại biểu được khám, tư vấn chuyên khoa và nhận quà tặng theo chế độ. Các hoạt động được tổ chức linh hoạt, tạo điều kiện để người có công nghỉ ngơi, giao lưu, nâng cao sức khỏe và tinh thần.

Đại biểu người có công và thân nhân người có công tham gia đợt điều dưỡng thứ 4.

Đây cũng là đợt điều dưỡng cuối cùng trong năm 2026. Hoạt động thể hiện sự tri ân, trách nhiệm và tình cảm của các cấp, các ngành đối với những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.