Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 12126/VPCP-KGVX, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đưa vào vận hành hệ thống giám định ADN công nghệ mới.

Nhằm thực hiện mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với Tập đoàn Vingroup khẩn trương hoàn thiện đồng bộ hệ thống giám định tại từng cơ sở.

Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm

Hệ thống bao gồm phòng sạch đạt chuẩn, thiết bị giải trình tự gen thế hệ mới (NGS), phần mềm phân tích tin sinh học, thiết bị và chip vi mảng phục vụ phân tích mẫu ADN thân nhân, đối khớp dữ liệu với mẫu hài cốt liệt sĩ. Trước mắt, hệ thống tại Viện Pháp y Quân đội phải hoàn thành trước ngày 15/12.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng đào tạo công nghệ mới cho 4 đơn vị giám định; đồng thời sớm hoàn thiện, chuyển giao quy trình thao tác chuẩn.

Đồng bộ dữ liệu, thống nhất quy trình giám định

Một nhiệm vụ trọng tâm được Phó Thủ tướng yêu cầu là thiết lập cơ chế kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu ADN giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo đó, Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) phối hợp với Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các cơ sở giám định khẩn trương triển khai nhiệm vụ này, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Các cơ sở giám định phải được cung cấp đầy đủ dữ liệu ADN gốc và thông tin thân nhân liệt sĩ, kèm thông báo kết quả đối khớp. Trên cơ sở đó, các đơn vị trực tiếp thực hiện việc đối chiếu, thẩm định chuyên môn và ban hành kết luận giám định cuối cùng.

Song song với việc kết nối dữ liệu, Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành ban hành thông tư thay thế Thông tư số 119/2023/TT-BQP. Văn bản mới phải quy định rõ quy trình giám định ADN bằng công nghệ mới, xử lý mẫu thân nhân và định mức kinh tế - kỹ thuật, làm căn cứ mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác giám định.

Viện Pháp y Quân đội có trách nhiệm sớm ban hành hướng dẫn và kế hoạch tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sĩ từ các cơ sở giám định khác về lưu trữ tập trung. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 25/12.

Bên cạnh đó, Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Kho lưu trữ mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ theo thẩm quyền. Bộ Tài chính xử lý dứt điểm kinh phí thanh, quyết toán còn tồn đọng đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành giám định trong giai đoạn trước, đồng thời bảo đảm nguồn lực mua sắm hóa chất, vật tư và hạ tầng.

Phó Thủ tướng yêu cầu viện trưởng 4 đơn vị giám định gồm Viện Pháp y Quân đội, Viện Khoa học hình sự, Viện Pháp y Quốc gia và Viện Sinh học trực tiếp chỉ đạo triển khai, kiểm điểm tiến độ hằng ngày và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến mục tiêu chung của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Việc hoàn thiện hạ tầng giám định, thống nhất quy trình và liên thông dữ liệu ADN được xác định là những khâu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả đối khớp mẫu, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình người có công.