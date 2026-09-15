Hoàn thành di dời 3 sà lan mắc kẹt tại khu vực cầu Mỹ Chánh

Sau nhiều ngày mưa lũ, thời tiết ngày 15/9 khá thuận lợi, mực nước sông Ô Lâu giảm đã tạo điều kiện để lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện phương án cứu hộ. Tại hiện trường, chiếc sà lan cuối cùng trong 3 sà lan bị mắc kẹt nằm lật úp giữa dòng sông, một số bộ phận bị vướng, máy móc và thiết bị chìm dưới nước.

Cẩu kéo sà lan cuối cùng bị mắc kẹt - Ảnh: L.O

Đơn vị cứu hộ đã huy động cần cẩu tải trọng 55 tấn cùng nhiều phương tiện, nhân lực để xử lý. Các thợ lặn trực tiếp tiếp cận dưới nước, cắt bỏ những phần vướng mắc, tháo gỡ vật cản bám quanh thân sà lan trước khi tiến hành trục vớt. Đến khoảng 17 giờ ngày 15/9, sà lan đã được làm nổi trở lại. Lực lượng cứu hộ tiếp tục hút nước trong khoang phương tiện và đến 17 giờ 30 phút đã đưa được sà lan về khu vực hạ lưu, neo đậu tại vị trí an toàn.

Dự kiến trong ngày 16/9, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục cắt rời, trục vớt phần máy móc, thiết bị của sà lan còn chìm dưới lòng sông. Trong thời gian chờ xử lý, một sà lan được bố trí dưới chân cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh để cảnh báo, hướng dẫn phương tiện đường thủy tránh khu vực có vật cản. Việc này nhằm bảo đảm an toàn cho công trình cầu và các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Sà lan bị lật (bên trái) được kéo lên khỏi mặt nước - Ảnh: L.O

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 13/9, do nước lũ dâng cao, 3 sà lan của doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng bị cuốn trôi trên sông Ô Lâu, mắc kẹt giữa khu vực cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh tại Km788+357. Một sà lan đã được đưa khỏi vị trí mắc kẹt trong ngày 13/9; sà lan có trọng lượng lớn nhất đã được đưa về hạ lưu vào chiều 14/9.

Đến chiều 15/9, chiếc sà lan cuối cùng đã được di dời, cơ bản giải tỏa nguy cơ mất an toàn các công trình giao thông tại khu vực.