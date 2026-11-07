Hoàn thành đề xuất mô hình Sàn giao dịch nông sản quốc gia trong năm 2026

Nghiên cứu, đề xuất mô hình phát triển Sàn giao dịch nông sản quốc gia. Ảnh minh họa: CP

Chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về "Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp"

Theo đó, tại văn bản số 574/TB-VPCP ngày 8/11/2026 do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại Hội nghị "Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp", Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải rà soát, đánh giá đầy đủ các điều kiện hoàn thiện danh mục các bài toán lớn, cấp thiết, ưu tiên, hoàn thành trước ngày 15/12/2026; tổ chức triển khai các nhiệm vụ đủ điều kiện trong quý I/2027.

Điều phối, kết nối nhu cầu của ngành hàng, địa phương, doanh nghiệp; xây dựng cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình ưu tiên và các chuỗi sản phẩm mô hình điểm.

Trước ngày 15/12/2026, tập hợp, báo cáo các cơ quan liên quan những nội dung cần tháo gỡ về thể chế, quy chuẩn, tiêu chuẩn, công cụ kỹ thuật, dữ liệu, cơ chế tài chính, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; giải quyết các kiến nghị; chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về "Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp".

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện, đẩy mạnh cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ trong nông nghiệp; thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; hoàn thiện các quy định về sở hữu trí tuệ, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế huy động nguồn lực xã hội cho nghiên cứu; phấn đấu tối thiểu 30% số đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tiễn.

Khắc phục tình trạng chậm triển khai, hình thức, đầu tư dàn trải

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, đề xuất mô hình phát triển Sàn giao dịch nông sản quốc gia theo nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 7/6/2025, hoàn thành trong năm 2026; tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan vận hành hiệu quả Sàn giao dịch carbon trong nước theo quy định của Nghị định số 29/2026/NĐ-CP.

Xây dựng cơ chế theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ sau các Hội nghị, bao gồm việc các địa phương thực hiện nhiệm vụ; định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh nhiệm vụ không còn phù hợp; khắc phục tình trạng chậm triển khai, hình thức, đầu tư dàn trải hoặc không xác định được sản phẩm đầu ra và địa chỉ ứng dụng.

Đối với Bộ Công an tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh xây dựng, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành, ưu tiên các cơ sở dữ liệu, kết nối dữ liệu định danh chủ thể và dữ liệu lưu thông hàng hóa theo quy định; kết nối Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản; rà soát chỉnh sửa lỗi hệ thống kết nối trên Cổng thông tin điện tử quốc gia.

Cùng với đó, phối hợp hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn và thúc đẩy việc triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đến từng địa phương, bảo đảm kết nối, liên thông và vận hành thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Phó Thủ tướng yêu cầu các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã trước ngày 15/12/2026, đăng ký và đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Môi trường các giải pháp công nghệ để giải quyết các bài toán thực tiễn, theo yêu cầu phát triển của từng chuỗi ngành hàng và ngành nông nghiệp; chủ động đăng ký nhu cầu công nghệ, năng lực đầu tư, tiếp nhận và khả năng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm...