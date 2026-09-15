Hoàn thành cứu hộ 3 sà lan mắc kẹt tại cầu Mỹ Chánh

Ba sà lan phục vụ khai thác cát sạn trên sông Ô Lâu bị nước lũ cuốn về xã Nam Hải Lăng, mắc kẹt ở cầu Mỹ Chánh.

Thượng tá Nguyễn Văn Quảng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau nhiều ngày mưa lũ, mực nước sông Ô Lâu giảm, thời tiết thuận lợi trong ngày 15/9 đã tạo điều kiện để lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai phương án trục vớt chiếc sà lan cuối cùng.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ huy động cần cẩu 55 tấn cùng nhiều phương tiện và nhân lực để xử lý chiếc sà lan bị lật úp, nằm giữa dòng sông. Các thợ lặn tiếp cận dưới nước, cắt bỏ những phần bị mắc, tháo gỡ vật cản bám quanh thân sà lan trước khi tiến hành trục vớt.

Đến khoảng 17 giờ, chiếc sà lan được làm nổi trở lại. Lực lượng cứu hộ tiếp tục hút nước bên trong phương tiện. Khoảng 17 giờ 20 phút, sà lan được di chuyển về phía hạ lưu và neo đậu tại vị trí an toàn. Riêng phần máy móc, thiết bị của sà lan hiện còn chìm dưới nước.

Khoảng 16 giờ 30 phút, chiếc sà lan lớn nhất được đưa ra khỏi vị trí mắc kẹt, góp phần bảo đảm an toàn công trình và giao thông qua khu vực.

Lực lượng chức năng dự kiến tiếp tục cắt rời và trục vớt số thiết bị này trong ngày 16/9. Trong thời gian chờ xử lý, lực lượng chức năng bố trí một sà lan tại khu vực dưới chân cầu đường sắt và cầu Quốc lộ 1A Mỹ Chánh để cảnh báo, hướng dẫn phương tiện đường thủy tránh xa khu vực còn vật cản.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 13/9, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông Ô Lâu dâng cao, dòng chảy mạnh đã cuốn 3 sà lan về phía hạ lưu, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, tại Km651+084 tuyến đường sắt Bắc - Nam. Các sà lan mắc kẹt giữa cầu đường sắt và cầu Quốc lộ 1A Mỹ Chánh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt, đường bộ và hoạt động vận tải đường thủy.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng triển khai phương án cứu hộ. Chiều 13/9, một sà lan được giải phóng khỏi vị trí mắc kẹt. Đến chiều 14/9, chiếc sà lan có kích thước lớn nhất tiếp tục được di dời khỏi khu vực hai cầu.

Việc hoàn thành trục vớt sà lan cuối cùng trong ngày 15/9 góp phần bảo đảm an toàn cho các công trình giao thông tại khu vực cầu Mỹ Chánh, đồng thời tạo điều kiện để hoạt động vận tải đường thủy trở lại bình thường sau khi xử lý toàn bộ vật cản còn lại dưới lòng sông.