Hoàn thành cung ứng sách giáo khoa còn thiếu trước ngày 22/9

Đến 17h ngày 19/9, khoảng 99,63% nhu cầu sách giáo khoa năm học 2026–2027 đã được đáp ứng

Cả nước còn thiếu hơn 908.000 bản sách giáo khoa

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng nhu cầu sách giáo khoa năm học 2026-2027 là 245,94 triệu bản. Số sách còn thiếu đã giảm từ hơn 2,71 triệu bản ngày 15/9 xuống còn 908.689 bản vào 17h ngày 19/9, tương đương khoảng 0,37% tổng nhu cầu.

Số còn thiếu chủ yếu mang tính cục bộ theo từng đầu sách, từng địa bàn. Bộ đang yêu cầu các địa phương rà soát, xác nhận nhu cầu đến từng cơ sở giáo dục để việc điều phối, cung ứng đúng số lượng và đúng nơi còn thiếu.

Theo phương châm “thiếu ở đâu xử lý ngay ở đó, thiếu đầu sách nào tập trung xử lý đầu sách đó”, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu điều chuyển sách từ nơi còn nguồn sang nơi thiếu, đồng thời tổ chức in bổ sung với những đầu sách không đủ nguồn điều chuyển.

Đến ngày 19/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã điều chuyển hơn 8 triệu bản sách giữa các vùng, miền và hơn 2 triệu bản trong nội vùng. Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, hơn 10 triệu bản sách đã được in bổ sung.

Hiện 7 gói thầu in tại 4 khu vực với tổng sản lượng hơn 7,75 triệu bản tiếp tục được triển khai. Ngoài đáp ứng lượng sách còn thiếu, nguồn sách này còn được sử dụng để bổ sung cho thư viện trường học, thực hiện các chính sách hỗ trợ và dự phòng trong trường hợp thiên tai, bão lũ làm hư hỏng, mất sách.

Ưu tiên xử lý việc thiếu sách giáo khoa tại một số địa phương

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ ưu tiên xử lý tại những địa phương còn thiếu nhiều sách như Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk và các địa bàn tiếp tục phát sinh nhu cầu.

Trong thời gian chờ sách in, sách giáo khoa điện tử được cung cấp miễn phí để học sinh có tài liệu học tập.

Thực hiện Văn bản số 9561/VPCP-KGVX ngày 19/9/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu huy động các nguồn lực, đẩy nhanh điều tiết, in ấn và phát hành, không để học sinh thiếu sách giáo khoa phục vụ học tập; hoàn thành việc cung ứng trước ngày 22/9.

Về lâu dài, Bộ sẽ hoàn thiện cơ chế cung ứng sách giáo khoa theo hướng quản lý nhu cầu bằng dữ liệu thống nhất, kết nối nhu cầu của nhà trường với sản xuất, tồn kho, vận chuyển và phân phối; đồng thời xây dựng cơ chế dự phòng để chủ động nguồn sách ngay từ đầu năm học.