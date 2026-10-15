Hoàn thành công trình sửa chữa, khắc phục điểm đen giao thông tại Cao Bằng

Công trình được triển khai trong năm 2025, do UBND xã Hà Quảng làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt là đơn vị giới thiệu tài trợ, với tổng mức đầu tư xây dựng 3 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tài trợ tối đa 2 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ địa phương triển khai các giải pháp sửa chữa, bảo dưỡng và khắc phục điểm đen giao thông trên tuyến đường.

Công trình “Sửa chữa, bảo dưỡng khắc phục điểm đen trục đường thuộc lý trình Km00+300 - Km2+000, xã Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng thể hiện sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, đơn vị giới thiệu tài trợ và Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trong công tác cải thiện hạ tầng giao thông, hướng tới mục tiêu phòng ngừa, hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông đường bộ.

Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao điều kiện lưu thông, tăng cường an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại địa phương; qua đó tuyên truyền tới người dân về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Cũng tại Cao Bằng, ngày 7/10, công trình “Sửa chữa khắc phục điểm đen; bổ sung hộ lan, hệ thống biển báo giao thông trên địa bàn xã Kim Đồng” đã được bàn giao và đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện hạ tầng và tăng cường an toàn giao thông tại địa phương.

Công trình “Sửa chữa khắc phục điểm đen; bổ sung hộ lan, hệ thống biển báo giao thông trên địa bàn xã Kim Đồng”

Công trình do UBND xã Kim Đồng làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt là đơn vị giới thiệu tài trợ. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là 1,5 tỷ đồng, trong đó Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tài trợ 1,2 tỷ đồng, tương ứng 80% tổng mức đầu tư. Nguồn kinh phí tài trợ góp phần hỗ trợ địa phương triển khai các hạng mục sửa chữa, khắc phục điểm đen, bổ sung hộ lan và hệ thống biển báo giao thông.

Việc hoàn thành công trình có ý nghĩa thiết thực trong công tác cải thiện hạ tầng giao thông, góp phần nâng cao điều kiện lưu thông, hỗ trợ người tham gia giao thông nhận biết các vị trí cần chú ý và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Kim Đồng.

Thông qua sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, công trình góp phần cụ thể hóa các hoạt động hỗ trợ phòng ngừa, hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông đường bộ.

Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện vai trò của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trong việc đồng hành cùng các địa phương cải thiện điều kiện an toàn giao thông, hướng tới mục tiêu giảm thiểu nguy cơ tai nạn, bảo vệ an toàn cho người dân, đồng thời tuyên truyền về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.