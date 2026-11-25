Dự án triển khai trên đoạn tuyến dài 9km, thuộc quốc lộ 24 đoạn từ Km60 - Km69 thuộc xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi. Được bàn giao mặt bằng ngày 18/9, thời hạn hoàn thành 17/11. Do Sở Xây dựng Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Các hạng mục được triển khai, gồm: Bổ sung hộ lan mềm, gương cầu lồi, đinh phản quang tại các vị trí đèo dốc nguy hiểm, khúc cua liên tục gây hạn chế tầm nhìn, mặt đường xuống cấp, nhỏ hẹp, hay có sương mù và chưa được lắp đặt đầy đủ hệ thống ATGT…

Tổng kinh phí triển khai công trình khoảng 2,2 tỷ đồng. Trong đó, phía Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) tài trợ 80%, còn lại là 20% vốn đối ứng địa phương. Đại diện đơn vị tư vấn quản lý dự án cho biết, tất cả các hạng mục đã hoàn thành, công tác nghiệm thu và bàn giao đưa vào khai thác sẽ được thực hiện trong tuần tới.

Dự án được đầu tư với kỳ vọng kéo giảm và hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông trên QL24, bảo vệ tính mạng và tài sản người tham gia giao thông.

QL24 hiện là trục giao thông Đông - Tây chủ lực, giữ vai trò kết nối chính giữa hai đô thị lớn nhất Quảng Ngãi. Tuyến dài khoảng 165km, địa hình chủ yếu là đèo dốc, quanh co.

Theo thống kê, từ năm 2024 đến nay, trên đoạn tuyến đã xảy ra 7 vụ tai nạn, làm chết 6 người, bị thương 2 người. Bên cạnh đó, còn có nhiều vụ va chạm do không gây thiệt hại về người nên các bên tự thỏa thuận giải quyết, không trình báo cơ quan chức năng.

Theo Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi, phương tiện gây tai nạn giao thông trên tuyến tập trung vào xe tải có tải trọng lớn và xe khách. Tình hình tai nạn trên tuyến đang có diễn biến tăng, do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng so với trước, thời tiết diễn biến phức tạp, hạ tầng xuống cấp, hư hỏng do mưa bão cực đoan.

Nguyên nhân chủ yếu do đường có độ dốc lớn, nhiều khúc cua liên tục gây hạn chế tầm nhìn, mặt đường xuống cấp. Mặt khác, người điều khiển phương tiện giao thông còn tư tưởng chủ quan, thực hiện không đúng các thao tác kỹ thuật dẫn đến hỏng phanh, mất tay lái gây ra tai nạn giao thông.

Quảng Ngãi đã phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 24 đoạn từ Km32-Km 89+513, với tổng mức đầu tư 2.350 tỷ đồng. Theo đó, dự án có tổng chiều dài khoảng 48,4km, đi qua địa bàn các xã: Ba Tơ, Ba Dinh, Ba Tô, Ba Vì và Kon Plông. Trong đó, điểm đầu tại Km32 thuộc xã Ba Tơ; điểm cuối tại Km 89+513 thuộc xã Kon Plông; diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 225ha; quy mô đầu tư xây dựng và giải pháp thiết kế chủ yếu với kết cấu mặt đường bê-tông nhựa cùng với hệ thống cầu, cống, thoát nước, các công trình bảo đảm an toàn giao thông và hạng mục hạ tầng kỹ thuật cần thiết. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư tây Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2031, gồm 2 phân kỳ đầu tư. Giai đoạn 1 (2026-2028), đầu tư đoạn tuyến tránh đèo Vi Ô Lắk từ Km 50+500 đến Km 65+500, chiều dài khoảng 15km, kinh phí khoảng 1.350 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.000 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 350 tỷ đồng. Giai đoạn 2, đầu tư các đoạn tuyến còn lại, kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.