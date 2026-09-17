Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn trong tháng 10

Thành phố tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai; cắt giảm tối đa khâu trung gian, giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ; thực hiện thống nhất cơ chế tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên môi trường điện tử; mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Cùng với đó, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, tập trung các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong phát hiện, xử lý vi phạm; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật; nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở...

Vận hành hiệu quả trạm bơm chống úng ngập

Sáng 17/9, ba tổ máy bơm tại trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã được vận hành, tích cực tiêu thoát nước từ sông Nhuệ qua kênh La Khê đổ ra sông Đáy, góp phần chống ngập úng cho các xã, phường phía tây của Hà Nội. Cùng với trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, sáng cùng ngày, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ vận hành 110 trạm bơm khác, với tổng số 491 tổ máy bơm các loại, tổng lưu lượng hơn 1,5 triệu m³/giờ để tiêu thoát nước, chống úng ngập cho khu vực dân cư, đường giao thông và các xứ đồng.

Xử lý gần 1.800 trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội), từ ngày 4 đến 16/9, lực lượng chức năng của thành phố đã xử lý 1.780 trường hợp vi phạm giao thông liên quan học sinh và cha mẹ học sinh. Trong đó, có hơn 1.240 học sinh mắc lỗi, phổ biến nhất là ngồi trên mô-tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; 228 cha mẹ học sinh cũng bị xử phạt về hành vi này. Ngoài ra, 47 chủ xe bị lập biên bản vì giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Thời gian tới, ngoài kiểm soát và xử lý vi phạm liên quan học sinh, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền về vấn đề này.