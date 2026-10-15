Hoàn thành chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân tộc trước ngày 10/11

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai cơ sở dữ liệu về dân tộc

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai cơ sở dữ liệu về dân tộc.

Cuộc họp có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị được giao tạo lập dữ liệu chuyên ngành và doanh nghiệp đồng hành FPT. Các nội dung được tập trung rà soát gồm: hoàn thiện chức năng hệ thống, xây dựng cơ sở pháp lý, xác thực dữ liệu và triển khai các thủ tục liên quan đến dự án.

Cơ sở dữ liệu về dân tộc được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu về dân tộc, tạo nền tảng cho việc cập nhật, quản lý và khai thác thông tin trong thời gian tới.

Về cơ sở pháp lý, các đơn vị đã phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng thông tư phục vụ công tác quản lý cơ sở dữ liệu về dân tộc và cơ sở dữ liệu về tôn giáo.

Song song với đó, Bộ phối hợp với FPT hoàn thiện các module chức năng phục vụ tạo lập dữ liệu, điều hành quá trình nhập dữ liệu và phân công trách nhiệm giữa các đơn vị.

Một bước triển khai đáng chú ý là Bộ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, vào sáng 14/10, với sự tham gia của cả 34/34 tỉnh, thành phố. Hội nghị có hơn 1.000 điểm cầu tại các xã, phường và các điểm cầu liên quan, với tổng số hơn 3.100 cán bộ trực tiếp tham gia tạo lập dữ liệu từ Trung ương đến địa phương.

Tại hội nghị, các đơn vị hướng dẫn địa phương thao tác kỹ thuật, xác định phạm vi dữ liệu và làm rõ trách nhiệm của từng cấp trong quá trình tạo lập, quản lý thông tin. Nội dung hướng dẫn cũng tập trung vào quy trình xác thực dữ liệu, chuẩn bị cho bước kết nối với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện dữ liệu, đẩy sớm thời hạn ký số và chia sẻ dữ liệu, bảo đảm kết nối trước ngày 10/11

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong quá trình triển khai, đồng thời nhấn mạnh khối lượng công việc còn lại rất lớn. Các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Thứ trưởng Thường trực yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật các nội dung thông tin theo lộ trình đã xây dựng. Đáng chú ý, mốc hoàn thành các công việc liên quan đến ký số và chia sẻ dữ liệu cần được điều chỉnh sớm hơn.

Theo yêu cầu của Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh tại cuộc họp, các nhiệm vụ liên quan đến ký số phải hoàn thành trước mốc chia sẻ dữ liệu. Riêng việc chia sẻ dữ liệu phải hoàn thành trước ngày 10/11/2026.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh lưu ý, việc đẩy sớm tiến độ là cần thiết để các cơ quan tiếp nhận có đủ thời gian xử lý, rà soát và đưa thông tin lên hệ thống chính thức. Nếu các khâu ký số và chia sẻ dữ liệu hoàn thành quá sát thời hạn, những đơn vị phối hợp sẽ gặp khó khăn trong bố trí nhân lực, nhất là khi nhiều bộ, ngành cùng triển khai nhiệm vụ vào thời điểm cuối kỳ.

Vì vậy, Vụ Chính sách cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tại địa phương để hoàn thiện nội dung thông tin và dữ liệu. Quá trình thực hiện phải bám sát lộ trình, đồng thời chủ động tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, tránh để công việc bị dồn vào giai đoạn cuối.

Đối với Trung tâm Chuyển đổi số, Thứ trưởng Thường trực yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đề xuất về thông tư quản lý cơ sở dữ liệu, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Bộ báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định. Phương án xây dựng thông tư cần được luận giải rõ, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và có tính khả thi khi triển khai.

Bảo đảm kết nối, xác thực dữ liệu và tuân thủ pháp luật

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh đặc biệt lưu ý nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để rà soát, xác thực những dữ liệu đã hoàn thành và được chia sẻ.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là hoàn thành việc nhập dữ liệu mà còn phải bảo đảm thông tin có thể được xác thực, kết nối và khai thác theo đúng quy định. Đây là điều kiện quan trọng để cơ sở dữ liệu phát huy hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về dân tộc.

Thứ trưởng Thường trực cũng yêu cầu Trung tâm Chuyển đổi số - với vai trò chủ đầu tư rà soát kỹ lưỡng hồ sơ, quy trình và các nội dung chuyên môn, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Trong quá trình xây dựng, triển khai dự án, thực hiện các thủ tục thẩm định, lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát kinh phí, tài sản nhà nước.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh đồng thời đề nghị Vụ Chính sách, Trung tâm Chuyển đổi số phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng quy định.