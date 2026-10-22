Hoàn thành bổ sung, kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp chậm nhất trước ngày 20/11/2026

Dây chuyền sản xuất giấy của Nhà máy Giấy HKB - Hoa Lư, Cụm công nghiệp Văn Phong. Ảnh minh họa: Nguyễn Thơm

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Nghị định số 296/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2026: “Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân là một hoặc nhiều cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát cuối cùng trên thực tế đối với doanh nghiệp, không bao gồm cá nhân đại diện cho vốn nhà nước trong doanh nghiệp”.

Việc thực hiện kê khai, bổ sung đầy đủ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi góp phần bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện.

Để chủ động hoàn thiện thông tin và hạn chế việc phải bổ sung hồ sơ trong quá trình thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Sở Tài chính đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình khẩn trương thực hiện rà soát, đối chiếu thông tin của doanh nghiệp và thực hiện thủ tục thông báo bổ sung, kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (nếu có) và hoàn thành việc bổ sung thông tin chậm nhất trước ngày 20/11/2026.

Sau thời hạn trên, doanh nghiệp không bổ sung thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có) sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 6, Điều 2, Nghị định số 288/2026/NĐ-CP ngày 21/7/2026 của Chính phủ, cụ thể: “Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không bổ sung thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có), thông tin để xác định chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp (nếu có), tại thời điểm doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần nhất đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 1 tháng 7 năm 2025”.

Thành phần hồ sơ bổ sung thông tin chủ sở hữu hưởng lợi: (1) Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư 121/2026/TT-BTC ngày 21/8/2026). (2) Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi (Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 121/2026/TT-BTC ngày 21/08/2026; Tiêu chí xác định và kê khai chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp được quy định tại Điều 17 và Điều 18 Nghị định 168/NĐ-CP ngày 30/6/2025 được sửa đổi bổ sung tại Điều 3, Điều 4 Nghị định 296/2026/NĐ-CP ngày 23/7/2026). (3) Giấy ủy quyền (nếu có trong trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp).

Trong quá trình rà soát, kê khai và hoàn thiện hồ sơ, nếu có khó khăn, vướng mắc cần giải đáp thêm, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với đồng chí Đinh Văn Minh, Phó Trưởng phòng Doanh nghiệp, Sở Tài chính để được hướng dẫn hỗ trợ; điện thoại: 097.6161919.

Sở Tài chính đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, khẩn trương rà soát và triển khai thực hiện.