Hoàn thành bộ sách giáo khoa mới từ năm học 2028-2029

Nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành SGK

Theo đó, Bộ GD-ĐT giao Vụ Giáo dục Phổ thông là đầu mối, chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu SGK năm học 2026-2027; xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình, SGK giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ SGK mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029; nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, cơ chế xác định bản quyền SGK là tài sản của Nhà nước, do Bộ GD-ĐT chỉ đạo biên soạn.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tham mưu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định đối với việc cung ứng không đầy đủ SGK đầu năm học 2026- 2027.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng SGK; rà soát công tác phát hành, cung ứng, cắt giảm khâu trung gian; nghiên cứu việc giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành SGK, bảo đảm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiền mua SGK của học sinh. Cùng với đó, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục; bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ cấp bách về SGK.

Thực hiện chuyển giao bản quyền bộ SGK

Ban Quản lý các dự án chủ trì tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc (tiếp nhận chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ GD-ĐT; quản lý hồ sơ, bản thảo gốc, dữ liệu số; đăng ký quyền tác giả theo quy định); xây dựng phương án, cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng bản quyền phục vụ phát hành miễn phí SGK cho tất cả học sinh theo lộ trình quy định.

Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin chủ trì đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an để xác định cụ thể nhu cầu, số lượng học sinh từng cấp học, lớp học, cơ sở giáo dục, phục vụ phân phối kịp thời, đầy đủ SGK; cung cấp số liệu, phối hợp với Bộ Tài chính, các địa phương xác định dự toán kinh phí đề xuất bố trí ngân sách nhà nước bảo đảm trường lớp, trang thiết bị, giáo viên và cung ứng miễn phí SGK cho tất cả học sinh từ năm học 2028-2029.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm truy cập miễn phí bản điện tử SGK; thực hiện chuyển giao bản quyền bộ SGK theo phương án được Bộ trưởng phê duyệt; phối hợp xây dựng phương án đổi mới phát hành, cắt giảm khâu trung gian.

Vụ Học sinh, sinh viên chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương triển khai ngay các biện pháp bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn học đường; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các cơ sở giáo dục; bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, cắt xén khẩu phần, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

SGK sẽ theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm

Trước đó, về rà soát, điều chỉnh tổng thể Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) và SGK, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên cho biết, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT và các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ GD-ĐT đang triển khai rà soát, điều chỉnh tổng thể Chương trình GDPT và SGK theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm; tăng cường giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới.

Bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin từ thực tiễn; tiếp nhận ý kiến của chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cơ quan báo chí; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát những nội dung, ngữ liệu trong SGK được phản ánh là chưa phù hợp.

Quan điểm của Bộ GD-ĐT là lắng nghe, cầu thị nhưng phải khoa học, thận trọng và có trách nhiệm. Mọi nội dung được xem xét điều chỉnh phải được đánh giá trên cơ sở khoa học, chuyên môn, pháp luật và yêu cầu của Chương trình GDPT; bảo đảm tính chuẩn mực, giáo dục, kế thừa và ổn định.

“Bộ không điều chỉnh nội dung SGK chỉ trên cơ sở một phản ánh riêng lẻ hoặc theo áp lực dư luận; đồng thời, đối với những nội dung được xác định qua rà soát là chưa phù hợp, bộ sẽ chỉ đạo nghiên cứu, xử lý theo đúng quy trình và thẩm quyền”, Bộ GD-ĐT nêu rõ.

Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh, việc rà soát, điều chỉnh được thực hiện tổng thể, có lộ trình, bảo đảm chất lượng giáo dục và không làm gián đoạn, gây xáo trộn không cần thiết đối với hoạt động dạy và học.

Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục chủ động, kịp thời và công khai thông tin về quá trình rà soát, điều chỉnh tổng thể Chương trình GDPT, SGK.

Nhiều ý kiến góp ý về rà soát chương trình, SGK

Thời gian gần đây, trước thông tin Bộ GD-ĐT đang triển khai rà soát, điều chỉnh tổng thể Chương trình GDPT 2018 và SGK sau 5 năm triển khai, nhiều giáo viên đã nêu ý kiến đóng góp, bày tỏ hy vọng những bất cập trong chương trình, SGK được khắc phục. Đặc biệt, nhiều giáo viên chung ý kiến đề nghị xem xét lại 3 môn gọi là tích hợp trong chương trình. Đồng thời, nhiều ý kiến đề nghị xem xét đưa ra khỏi danh mục những nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông đối với nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và giáo dục địa phương.

Theo nhiều giáo viên, thời lượng cho 2 môn này trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 4 tiết/tuần, trong đó "Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp" 3 tiết. Đây là thời lượng lớn nhưng thực chất giáo dục lại không hiệu quả, tiêu tốn một nguồn lực không nhỏ. Cả 2 nội dung này đều không có giáo viên được đào tạo chuyên ngành, vì vậy, các nhà trường phần lớn phân công cho những giáo viên còn ít tiết, nhiều nơi chỉ được thực hiện mang tính chiếu lệ.

Từ năm học 2026-2027, cả nước dùng chung bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.