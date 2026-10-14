Hoàn thành bay hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường, tín hiệu sân bay Long Thành

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thông tin, trong 2 ngày 12 và 13/10, các đơn vị thuộc VATM đã phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan hoàn thành các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo kế hoạch.

Trong hai ngày 12–13/10/2026, Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn thuộc Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay sử dụng tàu bay Beechcraft B300/B350, số hiệu liên lạc CBA35, thực hiện các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không phục vụ đường cất hạ cánh 05R/23L tại Cảng HKQT Long Thành.

Ngày 12/10, các bài bay tập trung vào hệ thống ILS/DME 23L, PAPI 23L, ALS 23L và hệ thống dẫn đường vô tuyến DVOR/DME Long Thành. Ngày 13/10, hoạt động tiếp tục với hệ thống ILS/DME 05R, PAPI 05R và hệ thống đèn tiếp cận ALS 05R–23L.

Tàu bay Beechcraft B300/B350 thực hiện các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không tại sân bay Long Thành

Trong suốt đợt bay, các lực lượng điều hành bay, kỹ thuật, khí tượng và quản lý hạ tầng duy trì phối hợp, trao đổi thông tin, theo dõi trạng thái hệ thống và hỗ trợ tổ bay thực hiện nhiệm vụ. Các bài bay trong hai ngày được hoàn thành theo kế hoạch, không phát sinh tình huống bất thường.

Kết quả đợt bay là cơ sở để các đơn vị chuyên môn tổng hợp, đánh giá số liệu kiểm tra, hiệu chuẩn và tiếp tục thực hiện các bước kỹ thuật, thủ tục liên quan theo quy định.

Đối với VATM, quá trình triển khai cũng góp phần rà soát phương án phối hợp, điều kiện kỹ thuật và khả năng sẵn sàng của lực lượng không lưu, khí tượng tại Long Thành. Đây là những nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại sân bay mới.

Bay kiểm tra, hiệu chuẩn nhằm đánh giá độ chính xác và khả năng hoạt động của các hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu hàng không trong điều kiện thực tế. Đây là bước kỹ thuật quan trọng, cung cấp cơ sở để các đơn vị chuyên môn đánh giá hệ thống, phục vụ quá trình chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành.

Trước đợt bay, VATM chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị nhân lực, phương án điều hành, hệ thống kỹ thuật và thông tin khí tượng; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành thiết bị tại sân bay để bảo đảm các điều kiện phục vụ nhiệm vụ.

Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức cung cấp dịch vụ điều hành bay thông qua sự phối hợp giữa Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân Tân Sơn Nhất và Trung tâm Kiểm soát không lưu Long Thành. Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay, trực tiếp là Trung tâm Bay kiểm tra hiệu chuẩn, tổ chức thực hiện các bài bay theo kế hoạch, phối hợp với lực lượng kiểm soát không lưu và các đơn vị kỹ thuật trong suốt quá trình triển khai.

Tại Long Thành, Trung tâm Kiểm soát không lưu chủ động bố trí kiểm soát viên không lưu, nhân viên kỹ thuật và cán bộ quản lý phục vụ đợt bay; đồng thời rà soát phương tiện, trang thiết bị và các phương án phối hợp, xử lý tình huống.

Khác với các chuyến bay vận tải thông thường, bay kiểm tra, hiệu chuẩn yêu cầu tàu bay thực hiện những đường bay chuyên biệt như tiếp cận theo trục đường cất hạ cánh, bay theo quỹ đạo xác định hoặc kiểm tra phạm vi phủ sóng của thiết bị dẫn đường. Mỗi bài bay phục vụ đánh giá những thông số kỹ thuật cụ thể của hệ thống.