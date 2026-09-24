Hoàn thành bay hiệu chuẩn, đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát sẵn sàng khai thác

Ngày 24/9, trao đổi với Báo Xây dựng, ông Võ Văn Chín, Trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư) cho biết, các cơ quan có liên quan vừa có báo cáo kết quả bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát.

Đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát đưa vào hoạt động giúp đáp ứng yêu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa đến Gia Lai.

"Công tác bay hiệu chuẩn đường cất hạ cánh số 2 được diễn ra liên tục trong 4 ngày, trong điều kiện thời tiết thuận lợi và cả thời tiết có mây mù để đánh giá chính xác yêu cầu của đường cất hạ cánh số 2 khi đưa vào khai thác. Các chuyến bay hiệu chuẩn bay liên tục trên bầu trời và đáp xuống Cảng hàng không Phù Cát để tiếp nhiên liệu. Kết quả bay hiệu chuẩn được đánh giá tốt, công tác bay hiệu chuẩn diễn ra thành công và thuận lợi", ông Chín cho biết.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai, việc bay hiệu chuẩn được tổ chức kỹ lưỡng nhằm đánh giá các hệ thống tín hiệu dẫn đường, đèn hàng không, khí tượng và dự báo khí tượng, các thiết bị liên quan... có đáp ứng quy chuẩn hay không, đảm bảo an toàn khi đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác.

Theo chủ đầu tư, hiện tại đơn vị đang chuẩn bị làm việc với Công ty quản lý bay miền Trung và các đơn vị liên quan, hoàn thiện các điều kiện về hồ sơ, thủ tục cấp phép để đưa dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát vào khai thác.

Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết thêm, hiện nay các hạng mục chính của dự án như đường băng, đường lăn, sân đỗ, hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu đều đã hoàn thành. Hiện đơn vị còn triển khai một số các hạng mục phụ trợ như tường rào, thoát nước. Những hạng mục này chưa hoàn thành do trong thời gian bay hiệu chuẩn, các thiết bị, máy móc đều phải đưa ra khỏi công trường, đảm bảo bay hiệu chuẩn được chính xác, thuận lợi nên không thể thi công được.

Cùng với việc khẩn trương hoàn thiện hạng mục còn lại, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp cùng các cơ quan liên quan nhanh chóng hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định để kịp đưa vào khai thác dự án đúng thời điểm đã đăng ký. Dự kiến, đường băng số 2 sân bay Phù Cát sẽ đưa vào khai thác chính thức từ ngày 29/10/2026.

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư 3.245 tỷ đồng, gồm 1.603 tỷ đồng xây lắp và 1.068 tỷ đồng giải phóng mặt bằng. Đường băng số 2 được thiết kế đảm bảo tiếp nhận được các loại tàu bay code C như A320, A321 và tương đương, có thể tiếp nhận các loại tàu bay code E khi có nhu cầu. Sân bay Phù Cát hiện được quy hoạch là sân bay nội địa, chưa khai thác các đường bay thẳng quốc tế. Việc đưa đường băng mới vào hoạt động được kỳ vọng tăng năng lực khai thác, tạo điều kiện để địa phương mở các đường bay charter đưa khách quốc tế đến Gia Lai.