Hoàn thành bản đồ một trong những quần thể san hô lớn nhất thế giới

Rạn san hô Great Barrier, Australia. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Bảo tàng Queensland ngày 6/11, quần thể san hô thuộc chi Pachyseris, có hình dạng hoa hồng, nằm trên sườn ngoài của rạn san hô, ở độ sâu từ 14-65 m. Quần thể này có chiều rộng trung bình 36,5 m và bao phủ diện tích khoảng 56.940 m2.

Dưới sự dẫn dắt của nhà nghiên cứu Jean-Paul Adrian Hobbs thuộc Đại học Adelaide, nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia tại Bảo tàng Queensland và Đại học James Cook đã dành nhiều tháng để lập bản đồ quần thể san hô này.

Do lượng khí dự trữ cho mỗi lần lặn có hạn, ông Hobbs đã sử dụng hệ thống định vị để đánh dấu vị trí đã khảo sát, qua đó có thể tiếp tục công việc trong những lần lặn tiếp theo.

Theo Bảo tàng Queensland, nhóm nghiên cứu đã thực hiện tổng cộng 12 lần lặn để hoàn tất việc lập bản đồ toàn bộ quy mô của quần thể này.

Bảo tàng Queensland cho biết một đơn vị cung cấp dịch vụ lặn tại địa phương đã phát hiện các khu vực san hô rộng lớn này từ hơn 30 năm trước. Tuy nhiên, chỉ đến khi các nhà khoa học tiến hành lập bản đồ rạn san hô, quy mô thực sự của cấu trúc này mới được xác định. Kết quả khảo sát cho thấy các phần san hô tưởng chừng riêng biệt có thể liên kết với nhau, tạo thành một quần thể khổng lồ.

Hiện các nhà nghiên cứu đang tiến hành phân tích di truyền nhằm xác định liệu cấu trúc này là một sinh vật san hô khổng lồ duy nhất hay là tập hợp của nhiều quần thể san hô đã hợp nhất với nhau theo thời gian.

Theo Bảo tàng Queensland, nghiên cứu trên góp phần mở rộng hiểu biết về các cộng đồng san hô độc đáo tại những vùng biển xa xôi của Australia, đồng thời phục vụ các nỗ lực nghiên cứu đa dạng sinh học và hệ sinh thái tại Công viên biển quần đảo Cocos (Keeling).