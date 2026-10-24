Hoàn thành 4 dự án bảo trì đường Hồ Chí Minh nhánh Tây trước ngày 31/12

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây từ cầu Đakrông (Km249+824) đến ngã ba Km305+400 kết nối Quốc lộ 15D đi Cửa khẩu quốc tế La Lay là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ vận tải hàng hóa giữa Việt Nam và Lào, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân khu vực biên giới.

Các đơn vị triển khai thi công 4 dự án sửa chữa, bảo trì trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn từ cầu Đakrông đến ngã ba Km305+400 đi Cửa khẩu quốc tế La Lay. Ảnh: Cục Đường bộ.

Hiện Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ) đang chỉ đạo triển khai đồng loạt 4 dự án sửa chữa, bảo trì trên tuyến.

Tập trung vào các hạng mục sửa chữa móng, mặt đường bằng công nghệ cào bóc, tái chế móng mặt đường cũ và thảm bê tông nhựa.

Các nhà thầu đã huy động hơn 80 đầu thiết bị, máy móc chuyên dụng cùng trên 180 cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công trên nhiều mũi.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ các dự án, đưa công trình vào khai thác trước ngày 31/12/2026.

Tuy nhiên, thời tiết tại Quảng Trị từ tháng 10 - 12 thường có mưa kéo dài, khiến thời gian thi công thuận lợi bị hạn chế.

Do đó, các nhà thầu phải tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công liên tục từ 6h - 22h để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do mặt đường cũ hẹp, chỉ có 2 làn xe. Việc cào bóc, tái chế và thảm bê tông nhựa phải triển khai theo dây chuyền thiết bị trên các phân đoạn dài 300 - 500 m.

Khi thi công trên một nửa bề rộng mặt đường, phương tiện phải lưu thông luân phiên trên phần đường còn lại.

Cùng với đó địa hình đèo dốc, tầm nhìn hạn chế và lưu lượng xe tải, xe đầu kéo lớn; đặc biệt là xe vận chuyển than từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về các cảng biển, khiến nguy cơ ùn tắc cục bộ và mất an toàn giao thông gia tăng.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công, Khu Quản lý đường bộ II đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị); công an các xã Đakrông, La Lay, Tà Rụt tăng cường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn và phân luồng tại các khu vực thi công.

Lực lượng chức năng phối hợp điều tiết phương tiện lưu thông luân phiên tại hai đầu các phân đoạn thi công, nhất là trong giờ cao điểm và khi có mưa.

Kịp thời xử lý sự cố, ùn tắc, đồng thời nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vượt xe, dừng đỗ sai quy định trong khu vực thi công.