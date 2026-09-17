Hoàn thành 3 trường nội trú liên cấp biên giới Lâm Đồng trước ngày 15/6/2027

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh làm việc với chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự án trường nội trú liên cấp khu vực biên giới

Chiều 17/9, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh chủ trì làm việc với các đơn vị xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (chủ đầu tư), trong 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Lâm Đồng, 2 trường học tại xã Quảng Trực và Thuận An đã cơ bản hoàn thành các hạng mục, đủ điều kiện phục vụ năm học 2026 - 2027.

Ông Nguyễn Thái Vượng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 báo cáo tiến độ thực hiện các dự án

3 dự án còn lại tại xã Tuy Đức, Thuận Hạnh và Đắk Wil đang được triển khai, thời gian thực hiện đến năm 2027.

Trong đó, công trình tại xã Thuận Hạnh hiện thi công phần móng, cột và một số hạng mục nhà học, cơ bản bảo đảm tiến độ. Tuy nhiên, công trình tại xã Tuy Đức và Đắk Wil còn chậm ở một số khâu, nhất là san nền, huy động nhân lực, vật tư và thiết bị.

Nguyên nhân được xác định là ngoài thời tiết mưa nhiều, địa hình phức tạp, còn có việc nhà thầu chậm trình hồ sơ đầu vào và chưa tập trung đầy đủ nguồn lực.

Theo kế hoạch, các dự án phấn đấu hoàn thiện phần thô trước 31/12/2026, phần xây dựng trước 15/6/2027 và lắp đặt thiết bị trước 30/6/2027. 3 dự án phấn đấu hoàn thành đưa vào vận hành, sử dụng, phục vụ năm học mới 2027 - 2028.

Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Đức Nguyễn Hữu Lực nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, 5 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới có ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Do đó, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và nhà thầu cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai quyết liệt, bảo đảm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã cam kết.

Ông Lê Bá Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng nêu ý kiến tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các địa phương liên quan rà soát toàn bộ tiến độ từng dự án, từng hạng mục, xây dựng sơ đồ Gantt, xác định rõ khối lượng công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị. Đồng thời, nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, hiệu quả.

Đại diện một đơn vị thi công cam kết tiến độ thực hiện dự án

Đối với 2 trường học tại xã Quảng Trực và xã Thuận An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh nhấn mạnh, đây là cơ hội cuối cùng để các đơn vị thi công khẳng định trách nhiệm trong triển khai dự án.

Do đó, các đơn vị phải thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết, xây dựng tiến độ chi tiết đối với khối lượng còn lại, tăng cường kiểm tra, giám sát, bố trí nhân lực, thiết bị phù hợp, tập trung hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch.

Quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. UBND các xã Quảng Trực, Thuận An phối hợp giám sát tiến độ, kịp thời báo cáo, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với các sở, ngành liên quan thường xuyên liên tục có mặt tại công trường để tăng cường theo dõi, giám sát đôn đốc tiến độ, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kết luận buổi làm việc

Đối với 3 trường học tại xã Tuy Đức, Thuận Hạnh và Đắk Wil, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, bám sát tiến độ; chủ động huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức thi công hợp lý, khắc phục ảnh hưởng của thời tiết, không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Chủ đầu tư rút kinh nghiệm từ quá trình triển khai 2 công trình giai đoạn 1, phối hợp với các đơn vị thi công xây dựng tiến độ tổng thể, gửi các sở, ngành, địa phương liên quan để tăng cường theo dõi, đôn đốc. Đồng thời, chủ động xử lý hoặc kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án. Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng phương án, thành lập ban giám hiệu 3 trường học tại xã Tuy Đức, Thuận Hạnh và Đắk Wil trước ngày 15/6/2027, bảo đảm triển khai các nhiệm vụ liên quan, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức năm học mới.