Hoàn thành 100% kế hoạch Dự án WICR giai đoạn 2025-2026

Dự án đầu tư lắp đặt 150 bồn chứa nước sinh hoạt cho các hộ gia đình, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại các xã, phường được hưởng lợi.

Trong giai đoạn 2025-2026, Dự án WICR tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho người dân tại 8 xã, phường thuộc vùng dự án, bao gồm các xã: Tân Lạc, Toàn Thắng, Mường Thàng, Cao Phong, Thung Nai và các phường: Thống Nhất, Tân Hòa, Hòa Bình.

Tính đến hết tháng 9/2026, Dự án WICR đã hoàn thành 1.300/1.300 chỉ tiêu được giao cho 1.300 hộ gia đình hưởng lợi, cụ thể: Hỗ trợ lắp đặt 150 bồn chứa nước sinh hoạt; hỗ trợ xây dựng 281 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình; trang bị 869 máy lọc nước hộ gia đình; đầu tư và đưa vào vận hành 10 hệ thống lọc nước công suất lớn (80 lít/giờ) tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thuộc 8 xã/phường vùng dự án.

Các công trình và thiết bị bàn giao đã góp phần thiết thực nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của phụ nữ trong quản lý, bảo vệ nguồn nước và sức khỏe gia đình tại địa phương.