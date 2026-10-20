Hoàn tất thủ tục thu hồi hơn 54 ha đất cấp sai quy định tại Quảng Khê, tiếp tục xử lý tài sản trên đất

Khu đất hơn 54 ha cấp sai đối tượng tại xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng nằm dọc Quốc lộ 28

Hoàn tất thủ tục thu hồi đất

Năm 2012, UBND huyện Đắk Glong (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Thanh Sơn và vợ là bà Từ Thị Khanh với diện tích hơn 28 ha; hộ ông Nguyễn Thanh Phong và vợ là bà Lê Thị Hà với diện tích hơn 26 ha. Tổng diện tích hơn 54 ha gồm hơn 24 ha đất rừng sản xuất và gần 30 ha đất trồng cây lâu năm, đều thuộc địa bàn xã Quảng Khê.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai hộ đã chuyển nhượng diện tích đất trên cho 18 hộ gia đình khác bằng giấy viết tay, chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Năm 2018, cơ quan thanh tra xác định việc cấp đất cho 2 hộ không đúng đối tượng. Tháng 4/2018, UBND huyện Đắk Glong (cũ) ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận của 2 hộ. Hộ ông Sơn đã nộp lại giấy chứng nhận, trong khi hộ ông Phong không chấp hành. Năm 2021, UBND huyện ban hành quyết định hủy giá trị pháp lý giấy chứng nhận của hộ ông Phong.

Trong năm 2021 và 2022, UBND huyện Đắk Glong tiếp tục ban hành các quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất liên quan. Tuy nhiên, các hộ chưa bàn giao đất trên thực địa và phát sinh khiếu kiện hành chính.

Người dân nhận chuyển nhượng đất, tạo lập tài sản trên khu đất cấp sai đối tượng tại xã Quảng Khê

Tại Bản án phúc thẩm số 514/2023/HC-PT tháng 7/2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xác định việc thu hồi đất là đúng pháp luật. Tuy nhiên, tòa án hủy các quyết định thu hồi đất để cơ quan quản lý hoàn thiện thủ tục và bổ sung nội dung xử lý tài sản trên đất, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của những người liên quan.

Năm 2024, UBND huyện Đắk Glong (cũ) ban hành quyết định thay thế, sửa đổi các quyết định thu hồi đất. Theo báo cáo của UBND xã Quảng Khê, các yêu cầu khởi kiện liên quan đến các quyết định thu hồi đất bị bác tại phiên tòa sơ thẩm năm 2025 và phúc thẩm năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Khê Phạm Đức Anh cho biết, vụ việc thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Thanh Sơn thuộc diện được Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khắc phục.

Đến nay, địa phương xác định công tác thu hồi đất đã hoàn thành về mặt pháp lý trên cơ sở các bản án có hiệu lực. UBND xã đã đề nghị cấp trên đưa nội dung này ra khỏi diện theo dõi, đôn đốc và tiếp tục thực hiện nội dung xử lý tài sản trên đất.

Cây trồng cùng nhiều tài sản người dân đã tạo lập trên khu đất được xác định vi phạm trong cấp giấy chứng nhận ở xã Quảng Khê

Giải quyết đến cùng vụ việc

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Khê, việc thu hồi đất cấp không đúng quy định và giải quyết tài sản do người dân tạo lập trên đất là hai nội dung cần xem xét riêng trong quá trình hoàn thiện thủ tục.

Năm 2022, cơ quan chuyên môn của UBND huyện Đắk Glong (cũ) đã nhận bàn giao ranh giới, mốc giới khu đất và tiến hành kiểm đếm tài sản trên đất. Theo phương án kiểm đếm thời điểm đó, tổng giá trị tài sản được xác định hơn 15 tỷ đồng. Chính quyền từng đề xuất UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) ứng kinh phí để xử lý tài sản, sau đó tổ chức đấu giá và hoàn trả ngân sách. Tuy nhiên, đề xuất này chưa được chấp thuận.

Trong quá trình xử lý, một số người nhận chuyển nhượng đất từ gia đình ông Sơn bằng giấy viết tay tiếp tục khiếu kiện các quyết định thu hồi đất. Những người này cho rằng giao dịch của họ là hợp pháp tại thời điểm mua, bởi bên bán có sổ đỏ nhưng chưa hoàn tất thủ tục tách thửa. Sau khi nhận chuyển nhượng, họ đã đầu tư tài sản trên đất nên lo ngại quyền lợi bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất và không công nhận giao dịch.

Việc thu hồi giấy chứng nhận khu đất tại xã Quảng Khê đã được thực hiện nhưng việc giải quyết tài sản trên đất vẫn chưa hoàn tất

Theo phó Chủ tịch UBND xã Quảng Khê Phạm Đức Anh, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, UBND xã tiếp tục xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến việc thu hồi đất của ông Nguyễn Thanh Sơn.

UBND xã dự kiến phê duyệt giá trị tài sản trên đất, sau đó tổ chức đấu giá đất gắn với tài sản. Theo phương án được lãnh đạo xã thông tin, người trúng đấu giá sẽ thanh toán giá trị tài sản cho người có quyền lợi liên quan, còn tiền thuê đất được nộp vào ngân sách nhà nước.

Địa phương hướng đến phương án không phải bố trí thêm kinh phí ngân sách để xử lý tài sản, đồng thời giải quyết quyền lợi của những người có liên quan. Tuy nhiên, việc triển khai còn phụ thuộc vào phương án giá trị tài sản được phê duyệt và các thủ tục tiếp theo.

Ông Phạm Đức Anh cũng cho biết, xã dự kiến sử dụng giá trị tài sản đã xác định năm 2022. Bởi việc xây dựng phương án mới có thể làm tăng giá trị cây trồng so với thời điểm kiểm đếm trước đây. Ông cũng cho biết quá trình xử lý kéo dài do phát sinh khiếu kiện của người dân. Nội dung này cần được xem xét cùng hồ sơ giải quyết vụ việc qua các giai đoạn.

Chính quyền xã Quảng Khê đang tập trung giải quyết dứt điểm tài sản trên khu đất đã được thu hồi giấy chứng nhận

Đối với các giao dịch chuyển nhượng bằng giấy viết tay, lãnh đạo UBND xã Quảng Khê cho biết đây là quan hệ dân sự giữa các bên. Theo Bản án phúc thẩm số 514/2023/HC-PT, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng và tài sản trên đất có thể được giải quyết bằng một vụ án dân sự độc lập, không thuộc phạm vi vụ án hành chính về thu hồi đất.

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Khê Phạm Đức Anh khẳng định địa phương sẽ tiếp tục xử lý vụ việc đến kết quả cuối cùng. Nếu phát sinh khiếu kiện về giá trị tài sản, địa phương sẽ thực hiện theo phán quyết của tòa án.