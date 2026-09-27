Hoàn tất tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai đoạn cửa ngõ TP.HCM

Ngày 27/9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, toàn bộ khu vực trạm thu phí cầu Đồng Nai trên QL1 đoạn qua TP Đồng Nai đã hoàn tất tháo dỡ. Khi các hạng mục phục vụ trạm thu phí không còn, mặt đường được hoàn trả giúp các phương tiện lưu thông qua lại an toàn, thuận lợi.

Trạm thu phí đã được tháo dỡ, trả lại mặt đường cho phương tiện lưu thông thuận lợi.

Theo quan sát của PV, dòng xe theo cả hai hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai và ngược lại lưu thông tương đối thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực từng đặt trạm thu phí.

Ông Hoàng Văn Phượng, Phó giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV cho biết, dự án tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai được triển khai với nhiều hạng mục, bao gồm tháo dỡ các hạng mục của trạm, xử lý mặt bằng và hoàn thiện thảm nhựa lại mặt đường.

Do đang trong mùa mưa nên đơn vị thi công chưa thể thi công thảm nhựa. Khi thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ cào bóc, xử lý các lớp mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật và thảm nhựa hoàn thiện. Dự kiến các phần việc này sẽ được triển khai và hoàn tất trước 15/10.

Video: Trạm thu phí cầu Đồng Nai đã hoàn thành tháo dỡ.

Công trình tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai do Khu Quản lý đường bộ IV làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam quản lý dự án. Công trình khởi công ngày 10/8, thời gian thi công theo bảng thông tin là 90 ngày.

Việc tháo dỡ trạm thu phí giúp trả lại không gian mặt đường cho các phương tiện, đồng thời xóa bỏ các hạng mục không còn phù hợp với tổ chức giao thông hiện nay.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai ngừng thu phí từ tháng 8/2020. Đến tháng 12/2023, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản được đầu tư, mua sắm mới của dự án. Do nằm tại khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, việc trạm thu phí tồn tại kéo dài nhiều năm làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, trong nhiều năm qua, cử tri và chính quyền tỉnh Đồng Nai nhiều lần kiến nghị sớm tháo dỡ trạm nhằm bảo đảm an toàn giao thông.