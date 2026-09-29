Hoàn tất mở rộng Quốc lộ 21B qua Thanh Oai trong tháng 11/2026

Chiều 29/9, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về nhóm dự án Luật thuộc lĩnh vực văn hoá xã hội. Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội, có ý kiến thống nhất bổ sung người làm việc trên nền tảng số, trong đó có tài xế xe công nghệ vào diện tham gia BHXH bắt buộc.