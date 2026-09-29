Hoàn tất mở rộng Quốc lộ 21B qua Thanh Oai trong tháng 11/2026
Sau khi tháo gỡ nút thắt về GPMB và tập trung thi công, tính tới thời điểm hiện tại, dự án mở rộng Quốc lộ 21B đoạn qua địa phận xã Thanh Oai đã đạt tới 95% khối lượng công việc. Trong tháng 11 tới đây, xã sẽ hoàn tất công trình để đưa vào khai thác đồng bộ phục vụ nhân dân. Với tiến độ này, dự án sẽ về đích trước mốc thời gian chỉ đạo của thành phố giao khoảng một tháng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoan-tat-mo-rong-quoc-lo-21b-qua-thanh-oai-trong-thang-112026-419929.htm