Hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ một phụ nữ bị đâm bằng kéo tử vong tại khách sạn

Chiều 3-11, các đơn vị chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nạn nhân trong vụ một phụ nữ bị đâm bằng kéo tử vong tại một khách sạn trên đường Ngọc Hân Công Chúa (phường Nam Nha Trang).

P. đã đu theo đường dây cáp bên ngoài khách sạn để bỏ trốn nhưng bị rơi xuống vỉa hè.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, bà T.T.T (sinh năm 1980, trú tại TP. Hồ Chí Minh) cùng người tình là Ng.H.P (sinh năm 1977, trú tại phường Nam Nha Trang) đã thuê phòng tầng 2 khách sạn N.L từ ngày 30-10 để ở. Trong thời gian lưu trú tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Tối 2-11, P. sử dụng một cây kéo đâm nhiều nhát vào người bà T. dẫn đến tử vong.

Đến rạng sáng 3-11, P. đi theo cầu thang khách sạn lên ban công tầng 4, rồi đu theo đường dây cáp bên ngoài khách sạn để xuống dưới bỏ trốn. Khi P. đu dây cáp cách mặt đất khoảng 10m thì rơi xuống vỉa hè. Người dân xung quanh phát hiện P. bị chấn thương đã lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Nhận được tin báo, Công an phường Nam Nha Trang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường triển khai các hoạt động điều tra.

Hiện nay, vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.