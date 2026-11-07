Hoàn tất GPMB dự án đường Vành đai 3,5 trong tháng 11/2026

Hà Nội đã hoàn thành công tác tổ chức lại từ 3 phòng chuyên môn thành 5 phòng chuyên môn cho các xã phường. Quyết sách này nhằm phân định rõ hơn các nhóm chức năng, xác định cụ thể đầu mối chịu trách nhiệm, tăng tính chuyên môn hóa và tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực trọng yếu. Ghi nhận sau gần 1 tháng vận hành cho thấy, các xã phường đã đi vào hoạt động ổn định. Đặc biệt, áp lực cho cơ sở đã giảm đi trông thấy.