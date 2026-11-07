Hoàn tất GPMB dự án đường Vành đai 3,5 trong tháng 11/2026
Với 4,3 km đường Vành đai 3,5 đi qua địa bàn, xã Đại Thanh cần thu hồi khoảng 35 ha đất phục vụ dự án. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo địa phương cùng nỗ lực của các tổ công tác, đến nay, gần 95% khối lượng giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Địa phương đặt mục tiêu hoàn tất công tác này ngay trong tháng 11, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoan-tat-gpmb-du-an-duong-vanh-dai-35-trong-thang-11-2026-246261107210156388.htm