Tính đến thời điểm này, thành phố đang rà soát, bàn giao, tiếp nhận hồ sơ và diện tích đất có nguồn gốc nông, lâm trường tại 23 xã, phường, với tổng diện tích gần 11.000 ha. Trên cơ sở đó, các địa phương và đơn vị sử dụng đất đề xuất bàn giao hơn 7.300 ha về địa phương quản lý, phần diện tích còn lại tiếp tục được giữ lại để quản lý, sử dụng. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục phân định rõ trách nhiệm quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất có nguồn gốc nông, lâm trường.