Hoàn tất giải tỏa mặt bằng đường Liên khu vực 6 trong tháng 12/2026
Trong tháng 12/2026, xã Sơn Đồng sẽ hoàn tất công tác giải tỏa để bàn giao 100% mặt bằng sạch phục vụ thi công đường Liên khu vực 6. Đây là công trình khởi công từ đầu quý III/2022 và phải hoàn thành trong năm 2025. Song, do vướng mắc GPMB đoạn 300m qua thôn Nội liên quan tới 109 trường hợp đất thổ cư, dự án đã đắp chiếu suốt nhiều năm. Từ nỗ lực của chính quyền 2 cấp, xã Sơn Đồng đã tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách chi trả đền bù, tái định cư xong 104 trường hợp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoan-tat-giai-toa-mat-bang-duong-lien-khu-vuc-6-trong-thang-12-2026-246261129174357781.htm