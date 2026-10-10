Hoàn tất đơn hàng vaccine dịch tả lợn châu Phi thương mại sang Philippines

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Chiều 10/10, Công ty cổ phần AVAC Việt Nam xuất khẩu lô vaccine AVAC ASF LIVE gồm 100.000 liều sang Philippines, hoàn tất đơn hàng 300.000 liều sau khi vaccine được nước này chính thức phê duyệt lưu hành thương mại tự do. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng giám đốc Công ty cổ phần AVAC Việt Nam, đây là đơn hàng thương mại đầu tiên được xuất khẩu sau khi vaccine được Philippines cấp phép lưu hành tự do.

Dự kiến trong tuần tới, Bộ Nông nghiệp Philippines sẽ ban hành hướng dẫn sử dụng, tạo cơ sở để vaccine được phân phối và sử dụng rộng rãi hơn tại thị trường này.

Tính đến tháng 5/2026, tổng cộng 500.000 liều vaccine AVAC ASF LIVE đã được sử dụng trên đàn lợn tại Philippines. Kết quả đánh giá cho thấy vaccine có độ an toàn cao, tạo cơ sở quan trọng để nước này tiến tới thương mại hóa tự do.

Theo ông Nguyễn Văn Điệp, các đối tác và doanh nghiệp chăn nuôi lớn tại Philippines rất phấn khởi khi tiếp nhận lô hàng theo kế hoạch. Dự kiến trong tháng tới, các đối tác Philippines sẽ sang Việt Nam tham quan một số mô hình sử dụng vaccine trên đàn lợn tại các cơ sở chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ, qua đó tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức tiêm phòng và quản lý dịch bệnh.

Hiện Philippines mới cấp phép sử dụng vaccine AVAC ASF LIVE cho lợn thịt. Đối với lợn nái, kết quả đánh giá bước đầu cho thấy vaccine có độ an toàn, song phía Philippines đang tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để xem xét đăng ký sử dụng cho đối tượng này trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Thú y Việt Nam đánh giá, việc nghiên cứu và phát triển thành công vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi là nỗ lực vượt bậc của Công ty cổ phần AVAC Việt Nam cùng đội ngũ các nhà khoa học. Quá trình khảo nghiệm, thử nghiệm kéo dài trước khi vaccine được Philippines chấp thuận đưa vào danh mục vaccine thương mại cho thấy những yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế đối với sản phẩm phòng bệnh trên vật nuôi.

Việc xuất khẩu đơn hàng vaccine AVAC ASF LIVE thương mại đầu tiên sau khi được cấp phép lưu hành tự do không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường Philippines mà còn góp phần khẳng định chất lượng vaccine do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Để vaccine AVAC ASF LIVE sử dụng rộng rãi hơn ở trong nước, bà Hương cho rằng, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, cần có sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, đồng thời phát huy vai trò chia sẻ kinh nghiệm từ những hộ chăn nuôi đã sử dụng vaccine hiệu quả. Những thông tin thực tế, chính xác sẽ góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của người chăn nuôi đối với các giải pháp phòng bệnh.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp cũng cần tăng cường hướng dẫn kỹ thuật và đẩy mạnh truyền thông để hạn chế tình trạng người chăn nuôi hiểu chưa đúng về công dụng của vaccine hoặc sử dụng không phù hợp với hướng dẫn.

Thực tế triển khai vaccine trên vật nuôi cho thấy, tại một số nơi, người chăn nuôi còn tiêm sai đối tượng, không tuân thủ quy cách kỹ thuật, làm gia tăng rủi ro và ảnh hưởng đến hiệu quả phòng bệnh. Vì vậy, doanh nghiệp cần đầu tư đội ngũ cán bộ kỹ thuật, tăng cường hỗ trợ trực tiếp tại các trang trại và hộ chăn nuôi, hướng dẫn quy trình sử dụng phù hợp với từng điều kiện thực tế.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn cũng lưu ý, nguyên tắc quan trọng khi sử dụng vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi là không tiêm cho lợn đang mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh, trừ trường hợp có chỉ định chuyên môn đặc biệt của bác sĩ thú y theo hướng dẫn được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Lợn được tiêm phòng phải đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi, đối tượng, kỹ thuật, liều lượng và thời điểm sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cơ quan thú y.

Đặc biệt, cần giúp người chăn nuôi nhận thức rõ vaccine có tác dụng phòng bệnh, không phải thuốc điều trị khi lợn đã mắc bệnh. Hiệu quả phòng bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có chất lượng và cách bảo quản vaccine, kỹ thuật tiêm, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như tình trạng sức khỏe của đàn lợn trước, trong và sau khi tiêm.

Việc hoàn tất đơn hàng 300.000 liều sang Philippines là bước tiến trong thương mại hóa vaccine AVAC ASF LIVE tại thị trường quốc tế. Cùng với mở rộng xuất khẩu, việc tăng cường hướng dẫn kỹ thuật và nâng cao nhận thức của người chăn nuôi sẽ góp phần phát huy hiệu quả vaccine, hỗ trợ kiểm soát dịch tả lợn châu Phi và thúc đẩy phát triển chăn nuôi an toàn, bền vững./.