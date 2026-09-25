Hoàn tất cung ứng số sách giáo khoa còn thiếu cho năm học 2026-2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp bảo đảm sách đến với học sinh đầy đủ, kịp thời.

Đến hết ngày 24-9, toàn bộ 776.259 bản sách còn thiếu đã được phát hành bổ sung. Ảnh: Nam Du

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã phối hợp với các địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu, đồng thời chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam điều chuyển, phát hành bổ sung sách giáo khoa, khắc phục tình trạng thiếu sách theo từng địa bàn, cơ sở giáo dục và đầu sách.

Tính đến 17h ngày 20-9, tổng nhu cầu sách giáo khoa năm học 2026-2027 được các địa phương thống kê khoảng 245,94 triệu bản. Số sách còn thiếu đã giảm từ 2.718.946 bản ngày 15-9 xuống còn 776.259 bản, tương đương khoảng 0,31% tổng nhu cầu. Như vậy, khoảng 99,69% nhu cầu sách giáo khoa đã được đáp ứng tại thời điểm này.

Đến hết ngày 24-9, toàn bộ 776.259 bản sách còn thiếu đã được phát hành bổ sung. Kết quả này bảo đảm mục tiêu cung ứng đủ sách giáo khoa theo cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

Không chỉ xử lý số sách còn thiếu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung và cung ứng khoảng 2.995.949 bản sách thông qua hệ thống phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà sách tại 34 tỉnh, thành phố.

Nguồn sách này nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh, thư viện nhà trường, đồng thời phục vụ dự phòng trong trường hợp xảy ra thiên tai, bão lũ và các tình huống thực tế khác.

Để hỗ trợ học sinh, phụ huynh có nhu cầu mua bổ sung sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thông báo đầy đủ, kịp thời về điểm bán sách trực tiếp, địa chỉ mua trực tuyến, đầu mối hỗ trợ, phương thức đăng ký và thời gian giao sách.

Đối với các đơn đặt hàng qua nền tảng trực tuyến của hệ thống, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bảo đảm cung cấp sách trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn hàng hợp lệ.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo cơ sở giáo dục tổ chức dạy học linh hoạt, bảo đảm yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông; hướng dẫn học sinh khai thác sách giáo khoa điện tử do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí, phù hợp với điều kiện thiết bị và khả năng tiếp cận.

Các nhà trường được yêu cầu tăng cường cho học sinh mượn sách tại thư viện, sử dụng lại những sách giáo khoa còn phù hợp, đồng thời có giải pháp hỗ trợ học sinh không có điều kiện sử dụng sách giáo khoa điện tử.

Bên cạnh việc bảo đảm đủ sách trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương kiểm tra việc rà soát, đăng ký, tổng hợp nhu cầu và phối hợp cung ứng sách giáo khoa. Đối với những nơi còn xảy ra tình trạng thiếu sách, cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp phòng ngừa tái diễn trong các năm học tiếp theo.

Các địa phương phải bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa phục vụ học tập, đồng thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo những trường hợp còn thiếu sách hoặc gặp khó khăn, vướng mắc để phối hợp giải quyết.

Để thuận tiện cho học sinh, phụ huynh mua bổ sung, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các đầu mối bán sách trực tuyến, trực tiếp và địa chỉ sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí. Phụ huynh có thể mua sách trực tuyến tại phuongnamretail.vn và gdshop.vn; sách giáo khoa điện tử được cung cấp miễn phí tại taphuan.nxbgd.vn.