Hoàn tất công tác thẩm định Sao Vàng đất Việt 2026

Các đoàn thẩm định đã trực tiếp đến làm việc tại doanh nghiệp trên cả nước, tiến hành khảo sát, đối chiếu hồ sơ, số liệu và đánh giá toàn diện năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển cùng những đóng góp của doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả từ các đoàn thẩm định là cơ sở quan trọng để Hội đồng bình chọn Chung tuyển xem xét, đánh giá và lựa chọn những doanh nghiệp, thương hiệu tiêu biểu nhất, xứng đáng được vinh danh tại Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026.

Đến nay, công tác tổng hợp hồ sơ, báo cáo thẩm định cùng các điều kiện tổ chức đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho Hội nghị Hội đồng Chung tuyển diễn ra vào chiều mai, ngày 16/11/2026, tại Hà Nội.