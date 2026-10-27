Hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Đại hội

Công tác tổ chức, chuyên môn, các khâu phục vụ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của các cơ quan, đơn vị liên quan, sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn của tỉnh.

Bảo đảm các điều kiện thi đấu

Để các nội dung thi đấu diễn ra đúng kế hoạch, Ban Tổ chức Đại hội và Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai đã khảo sát, rà soát các địa điểm phục vụ 6 môn thể thao thi đấu trong Đại hội, triển khai sửa chữa, nâng cấp, cải tạo các hạng mục, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu.

Công tác chuẩn bị được triển khai theo đặc thù của từng môn, từ hoàn thiện mặt sân, bố trí trang thiết bị đến kiểm tra các điều kiện kỹ thuật, nhằm bảo đảm địa điểm thi đấu đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn.

Ban Tổ chức Đại hội kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu tại các địa điểm tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Cụ thể, Nhà thi đấu Công ty Apatit Việt Nam là nơi diễn ra môn bóng chuyền da nam và nữ; Sân vận động Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh phục vụ môn điền kinh; Nhà tập luyện năng khiếu thể dục thể thao của tỉnh dành cho môn bóng bàn. Các vận động viên pickleball tranh tài tại Sân Pickleball tỉnh Lào Cai, còn môn cầu lông và đá cầu được tổ chức ở Nhà thi đấu đa năng tỉnh. Tại mỗi địa điểm, các điều kiện về sân bãi và trang thiết bị được rà soát theo đặc thù chuyên môn, đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu.

Công tác chuẩn bị sân bóng chuyền tại Nhà thi đấu Công ty Apatit Việt Nam được khẩn trương hoàn thiện trước ngày khai mạc Đại hội.

Sân vận động Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Lào Cai – địa điểm tổ chức các nội dung thi đấu môn điền kinh.

Ông Tô Tuấn Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai cho biết: Việc bố trí địa điểm riêng cho từng môn nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo về thời gian, không gian thi đấu, tạo điều kiện để vận động viên tập trung tranh tài; giúp Ban Tổ chức chủ động điều hành lịch thi đấu. Công tác họp chuyên môn, bốc thăm và xếp lịch cũng được triển khai để các đoàn nắm rõ kế hoạch, hạn chế việc phải chờ đợi giữa các nội dung.

Đại hội năm nay có số lượng vận động viên và các đoàn tham dự lớn hơn so với những kỳ đại hội trước, do đó, Ban Tổ chức đã khảo sát các khách sạn, cơ sở lưu trú và địa điểm cung cấp dịch vụ ăn nghỉ tại phường Lào Cai, phường Cam Đường, cung cấp thông tin để các đoàn chủ động lựa chọn nơi lưu trú phù hợp. Các phương án phục vụ đại biểu của tỉnh, đại biểu các địa phương và đại biểu Trung ương được xây dựng chi tiết; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đón tiếp và bố trí chỗ ngồi tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh cũng đã được rà soát, lập phương án cụ thể.

“Đối với công tác lễ tân, chúng tôi đã xây dựng phương án đón tiếp khách mời, bố trí sơ đồ chỗ ngồi cho đại biểu, các đoàn vận động viên và khán giả tại Nhà thi đấu đa năng, bảo đảm thuận tiện trong quá trình tổ chức và giữ không khí trang trọng cho Đại hội”, ông Tô Tuấn Đạt chia sẻ.

Ban Tổ chức khảo sát điều kiện lưu trú tại các khách sạn phục vụ Đại hội.

Công tác tuyên truyền được triển khai trên các tuyến đường chính tại phường Cam Đường, phường Lào Cai và địa bàn lân cận, tạo không khí hướng về Đại hội, giúp người dân và du khách biết đến sự kiện, tham gia cổ vũ các đoàn vận động viên. Những phần việc này được triển khai song song với công tác chuẩn bị chuyên môn, bảo đảm các hoạt động diễn ra theo đúng kế hoạch.

Công tác trang trí, tuyên truyền chào mừng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 được triển khai tại các địa điểm tổ chức Đại hội và trên nhiều tuyến đường.

Chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, trọng tài

Song hành với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, công tác tổ chức và điều hành chuyên môn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ban Tổ chức huy động 116 trọng tài - lực lượng đông nhất từ trước đến nay, để phục vụ công tác điều hành các trận đấu của 6 môn thể thao trong Đại hội.

Sáng 26/10, Ban Tổ chức đã họp chuyên môn với đại diện các đoàn, thống nhất nội dung liên quan đến tổ chức thi đấu; tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu. Chiều cùng ngày, đội ngũ trọng tài tham gia tập huấn chuyên môn, rà soát các quy định và trao đổi phương án xử lý tình huống có thể phát sinh trong quá trình điều hành.

Ngày 26/10, Ban Tổ chức đã tiến hành họp chuyên môn và tập huấn trọng tài chuẩn bị cho Đại hội.

Ông Trương Quang Chiến - Trưởng Phòng Thể dục thể thao quần chúng, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Trọng tài Đại hội, cho biết: 116 trọng tài được phân thành 6 tổ phụ trách các môn: điền kinh, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền da, đá cầu và pickleball. Việc tập huấn giúp đội ngũ trọng tài nắm chắc quy định, thống nhất cách xử lý tình huống và nâng cao chất lượng điều hành, nhất là trong bối cảnh Đại hội có số lượng vận động viên đông, lịch thi đấu dày.

Các trọng tài trao đổi về chuyên môn và phương pháp điều hành các môn thi đấu tại Đại hội.

Đối với bóng chuyền – môn thi đấu sớm nhất của Đại hội, bắt đầu từ chiều 27/10 - công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm do số lượng đội tham gia đông, mật độ thi đấu trong hơn 4 ngày tương đối dày. Lực lượng điều hành được lựa chọn từ những người có chuyên môn tốt, trong đó có trọng tài từng tham gia điều hành các giải đấu cấp quốc gia. Trước Đại hội, các trọng tài đã được tập huấn và cập nhật thay đổi trong luật bóng chuyền của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

Trọng tài Đỗ Mạnh Cường Tổ trưởng Tổ trọng tài bóng chuyền, cho biết: Môn bóng chuyền năm nay có 11 đội nam và 6 đội nữ tham gia. Theo phương án chuyên môn được trao đổi, các trận vòng bảng dự kiến thi đấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2, từ vòng bán kết và chung kết thi đấu 5 hiệp thắng 3, nhằm cân đối mật độ thi đấu và bảo đảm chất lượng chuyên môn.

Việc tập huấn, rà soát chuyên môn và bố trí lực lượng theo từng môn là khâu chuẩn bị quan trọng, giúp đội ngũ trọng tài chủ động trong quá trình điều hành, bảo đảm các trận đấu diễn ra đúng điều lệ và kế hoạch. Bảo đảm cho các vận động viên thi đấu trong môi trường công bằng, phát huy năng lực và thành tích.

Hoàn tất chương trình nghệ thuật khai mạc

Một trong những điểm nhấn của Đại hội là chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc, với sự tham gia của khoảng 300 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên. Trong 20 ngày tập luyện, các lực lượng tập trung hoàn thiện từng tiết mục, thống nhất đội hình biểu diễn và phối hợp các yếu tố nghệ thuật với hệ thống âm thanh, ánh sáng, hình ảnh trình chiếu, bảo đảm sự đồng bộ cho chương trình. Tối 26/10, Ban Tổ chức đã sơ duyệt, rà soát nội dung và phương án thực hiện trước ngày khai mạc.

Nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên tập luyện chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật khai mạc Đại hội.

Chương trình nghệ thuật với thời lượng 45 phút được xây dựng với chủ đề: “Thể thao Lào Cai – Khơi nguồn sức mạnh, thắp sáng tương lai”, gồm ba chương: Mạch nguồn sức sống, Bừng sáng đam mê và Thắp sáng tương lai. Thông qua các tiết mục âm nhạc, vũ đạo kết hợp hiệu ứng sân khấu, chương trình truyền tải thông điệp về sức mạnh đoàn kết, niềm đam mê thể thao và khát vọng phát triển của con người Lào Cai.

Chương trình năm nay có nhiều đổi mới trong cách dàn dựng, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ ánh sáng 3D mapping kết hợp với dàn diễn viên, âm thanh, ánh sáng, nghệ sĩ múa, nghệ sĩ xiếc và ca sĩ sẽ mang đến màu sắc hiện đại, trẻ trung và hấp dẫn. Tôi mong muốn chương trình tạo được điểm nhấn, có tính đột phá, vừa giữ gìn bản sắc, vừa hòa nhập trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

____Đạo diễn, biên đạo Xuân Hạnh, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Lào Cai__

Ứng dụng công nghệ ánh sáng 3D mapping tạo điểm nhấn mới cho chương trình nghệ thuật khai mạc Đại hội.

Lực lượng tham gia nghi lễ và diễu hành biểu dương lực lượng cũng cơ bản hoàn tất tập luyện, sẵn sàng tham gia lễ khai mạc. Các nội dung biểu diễn, nghi lễ và kỹ thuật được phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chương trình diễn ra đồng bộ, trang trọng, góp phần tạo khí thế cho ngày hội thể thao lớn của tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, các điều kiện phục vụ Đại hội cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ, từ chuyên môn, cơ sở vật chất đến an ninh, trật tự và y tế. Các đơn vị tiếp tục phối hợp rà soát những phần việc cuối cùng, bảo đảm lễ khai mạc và các hoạt động thi đấu diễn ra theo kế hoạch.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 2.500 vận động viên tham gia 18 môn thi đấu được tổ chức trước và trong Đại hội. Trong đó, gần 1.000 vận động viên tranh tài ở 6 môn thi đấu trong đợt này. Với quy mô đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm Đại hội diễn ra an toàn, đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt.

__Ông Nguyễn Thái Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Phó Trưởng BTC Đại hội__

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan, đơn vị liên quan, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 đã sẵn sàng cho giờ khai mạc. Những cuộc tranh tài sắp tới hứa hẹn tạo nên không khí thể thao sôi nổi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và khát vọng chinh phục thành tích, qua đó tiếp thêm động lực phát triển phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh.