Hoàn tất công tác chuẩn bị, quyết tâm hoàn thành tốt diễn tập PT-26

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến chủ trì hội nghị. Ảnh: Duy Khiêm

Cùng dự hội nghị có đại diện thủ trưởng Bộ Tham mưu; lãnh đạo các Cục: Chính trị, Trinh sát, Phòng chống ma túy và tội phạm, Hậu cần - Kỹ thuật, Cửa khẩu; Văn phòng Bộ Tư lệnh và các phòng chức năng thuộc Bộ Tham mưu, các Cục.

Theo báo cáo tại hội nghị, các cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho diễn tập PT-26. Theo đó, các nội dung về thành phần, địa điểm, vũ khí, thiết bị, phương tiện đã được thống nhất và chuẩn bị sẵn sàng. Công tác xây dựng văn kiện diễn tập, sở chỉ huy diễn tập, hệ thống thông tin liên lạc và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đã được các đơn vị báo cáo, chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu của cuộc diễn tập. Các đơn vị tham gia diễn tập đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm kế hoạch; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến biểu dương các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập PT-26. Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động rà soát toàn diện các nội dung, công việc còn lại, trong đó chú trọng làm tốt công tác phục vụ lực lượng diễn tập; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các điều kiện về hậu cần, kỹ thuật, doanh trại, phương tiện, thông tin liên lạc, nơi ăn, ở, sinh hoạt và các điều kiện cần thiết khác, góp phần bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra theo đúng ý định, nội dung, thời gian, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, PT-26 là cuộc diễn tập có quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng tham gia, với nhiều nội dung, đề mục mới, đặt ra yêu cầu cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện; yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối.