Hoàn tất công tác chuẩn bị lễ phát động phong trào tập luyện thể dục, thể thao

Chiều 9-10, tại UBND phường Đông Hải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo kế hoạch, lễ phát động sẽ diễn ra lúc 6 giờ ngày 10-10 tại Quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, với quy mô dự kiến khoảng 4.000 - 5.000 người tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân. Chương trình gồm các hoạt động hưởng ứng lễ phát động, tiếp sóng trực tiếp chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và chạy đồng hành cự ly khoảng 1km quanh Quảng trường 16 tháng 4. Đặc biệt, lúc 7 giờ 5 phút, các lực lượng sẽ đồng loạt tham gia chạy bộ cùng các địa phương trên cả nước. Hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động người dân hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Đại diện Sở Y tế báo cáo công tác chuẩn bị tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ được phân công. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ phát động cơ bản hoàn tất. Các đại biểu tập trung trao đổi, góp ý, thống nhất một số nội dung liên quan đến việc bố trí lực lượng tham gia, công tác lễ tân, khánh tiết, hệ thống điện, âm thanh, đường truyền tiếp sóng trực tiếp; phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn cho người tham gia; bố trí lực lượng y tế, xe cứu thương, nước uống, vệ sinh môi trường và các điều kiện hậu cần phục vụ chương trình. Các đơn vị cũng rà soát lộ trình chạy đồng hành, phương án điều phối lực lượng, bảo đảm chương trình diễn ra thông suốt, an toàn.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, hoàn thiện những phần việc còn lại; chủ động kiểm tra hệ thống điện, âm thanh, đường truyền và các điều kiện phục vụ lễ phát động. Đặc biệt, chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế và an toàn cho người tham gia; phân công nhiệm vụ cụ thể, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm lễ phát động diễn ra trang trọng, thiết thực, an toàn và hiệu quả. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khuyến khích mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, góp phần phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh.