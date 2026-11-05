Hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 90 năm Truyền thống ngành Than

Sáng 04/11/2026, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026) tại Quảng trường 12/11 (TP. Quảng Ninh).

Ông Nguyễn Huy Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó Tổng Giám đốc TKV kiểm tra phương án bảo đảm an ninh trật tự cho lễ kỷ niệm

Theo kế hoạch, tối 7/11, tại Quảng trường 12/11 (phường Cẩm Phả, TP. Quảng Ninh) TKV tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt “90 năm - Hùng ca và Khát vọng”, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Trung ương (VTV1), Truyền hình Quảng Ninh (QTV)…

Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Tổng Giám đốc TKV, kiểm tra phương án, thiết bị cung cấp điện phục vụ lễ kỷ niệm

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, nhằm ôn lại chặng đường 90 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển của công nhân Vùng mỏ và ngành Than; tôn vinh đóng góp của các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động đối với sự nghiệp sản xuất than, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình đồng thời tôn vinh truyền thống vẻ vang, phản ánh hành trình đổi mới, hiện đại hóa sản xuất và khát vọng phát triển bền vững của ngành Than trong thời kỳ mới. Chương trình dự kiến có sự tham gia lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP. Quảng Ninh; các địa phương; lãnh đạo TKV và đông đảo cán bộ, công nhân, nhân dân trên địa bàn cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Hoàng Tùng, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Phạm Quỳnh Anh, Phạm Anh Duy, Ngọc Ánh, nhóm OPlus và Rapper RAMC…

Công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm

Lãnh đạo TKV đã kiểm tra công tác chuẩn bị, phương án đón tiếp, bố trí các khu vực dành cho đại biểu, khu vực cán bộ, công nhân, nhân dân; phân công các lực lượng phục vụ lễ kỷ niệm; phân luồng phương tiện; phương án bảo đảm an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy, môi trường; kiểm tra khu vực bắn pháo hoa, hệ thống phân phối điện, hệ thống chiếu sáng, máy phát điện dự phòng…

Qua kiểm tra, lãnh đạo TKV yêu cầu các Ban chuyên môn Tập đoàn, các đơn vị được phân công nhiệm vụ, đơn vị tổ chức sự kiện… rà soát các công việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bảo đảm các điều kiện tốt nhất để lễ kỷ niệm được diễn ra an toàn, thành công. Đặc biệt, lưu ý bảo đảm cung cấp điện, công tác an ninh trật tự, an toàn, PCCC; kiểm soát người, phương tiện; công tác môi trường; bảo đảm hạ tầng mạng thông tin di động, đường truyền Internet băng rộng cố định… để bảo đảm chất lượng thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu truyền hình trực tiếp, công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp báo chí.

Theo kế hoạch, chương trình sơ duyệt diễn ra vào tối 4/11, tổng duyệt vào tối ngày 5/11 và chính thức diễn ra Lễ kỷ niệm lúc 20 giờ 10 phút ngày 7/11/2026 tại Quảng trường 12/11, phường Cẩm Phả.

(Nguồn: TKV)