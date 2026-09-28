Hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ hội Nguyễn Trung Trực trước ngày 5/10

Ban Bảo vệ Di tích lịch sử văn hóa Đình thần Vĩnh Hòa Hiệp chuẩn bị cho lễ hội. Ảnh: MỘC TRÀ

Yêu cầu trên được đồng chí Lê Văn Phước nêu tại cuộc họp kiểm tra công tác tổ chức lễ hội ngày 23/9 và Văn phòng UBND tỉnh ra Thông báo kết luận ngày 26/9. Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 8/10 tại phường Rạch Giá, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, du lịch và quảng bá sản phẩm OCOP.

Theo kết luận cuộc họp, các cơ quan, đơn vị phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ được phân công; phần việc chưa hoàn thành phải tập trung xử lý ngay, những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo. Sở Văn hóa và Thể thao được giao làm đầu mối, lập danh mục theo dõi cụ thể từng công việc, tiến độ và thời gian hoàn thành.

Đối với chương trình nghệ thuật khai mạc có truyền hình trực tiếp, Sở Văn hóa và Thể thao phải rà soát lần cuối nội dung, nghi lễ, kịch bản, âm thanh, ánh sáng, màn hình, đường truyền và phương án xử lý sự cố. Tổng duyệt được yêu cầu tổ chức ngày 5/10, trước chương trình chính thức ngày 6/10.

Công an tỉnh được yêu cầu hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phân luồng từ xa, bố trí bãi đỗ xe; đồng thời chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và rà phá vật liệu nổ tại các địa điểm trọng điểm.

Sở Y tế bố trí lực lượng, xe cấp cứu, thuốc và trang thiết bị tại các điểm cần thiết; kiểm tra các điểm phục vụ ăn uống và những nơi tập trung đông người, chủ động phòng ngừa sự cố y tế, an toàn thực phẩm. UBND phường Rạch Giá tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, chiếu sáng, cây xanh, đường phố và các khu vực diễn ra lễ hội.

Các cơ sở lưu trú, điểm dịch vụ cũng được yêu cầu niêm yết và bán đúng giá, bảo đảm chất lượng phục vụ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng lễ hội để tăng giá hoặc chèo kéo khách. Công tác tuyên truyền phải tập trung vào ý nghĩa lễ hội, thân thế, sự nghiệp và tinh thần yêu nước của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, đồng thời cập nhật lịch hoạt động để người dân, du khách thuận tiện theo dõi.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 8-10-2026 tại phường Rạch Giá; trong đó phần lễ chính diễn ra ngày 6 và 7/10.

P.V