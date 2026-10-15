Hoàn tất công tác chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN

Toàn cảnh cuộc họp Ban Tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, ngày 15/10, tại chùa Tam Chúc (Ninh Bình), nhằm thống nhất nội dung và công tác chuẩn bị cho Đại lễ. Ảnh: PGĐS.

Dự và chỉ đạo cuộc họp có Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; cùng chư Tôn đức lãnh đạo và chư Tôn đức Thường trực Ban Văn hóa Trung ương.

Theo kế hoạch, các hoạt động trong khuôn khổ Đại lễ bắt đầu từ ngày 17/10 với chương trình du thuyền tham quan hồ Tam Chúc. Từ 9h30 đến 11h cùng ngày, các hoạt động khai mạc triển lãm, thưởng thức thiền trà và tọa đàm thư pháp tiếng Việt sẽ được tổ chức.

Một trong những hoạt động trọng tâm là Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Văn hóa Phật giáo Việt Nam trong kỷ nguyên số: Thực tiễn và định hướng phát triển”. Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Buổi tối cùng ngày, chương trình biểu diễn nhạc kịch ca ngợi công đức Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, sẽ diễn ra, tiếp nối là Lễ hội hoa đăng với chủ đề cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN chính thức diễn ra ngày 18/10, với sự tham dự của chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, đại diện các cơ quan, ban, ngành, các nhà nghiên cứu văn hóa, cùng đông đảo Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử.

Chương trình Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, diễn ra trong hai ngày 17–18/10 tại chùa Tam Chúc (Ninh Bình), với nhiều hoạt động văn hóa, học thuật và nghệ thuật Phật giáo. Ảnh: PGĐS.

Đại lễ là dịp nhìn lại chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển của Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, ghi nhận những đóng góp trong công tác gìn giữ, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo gắn với truyền thống văn hóa dân tộc.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban Tổ chức hướng tới tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa Phật giáo trong đời sống xã hội đương đại, đồng thời đề xuất những định hướng phát triển phù hợp với yêu cầu của thời đại trên cơ sở kế thừa truyền thống, bảo tồn di sản và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Không chỉ là dịp tổng kết chặng đường lịch sử 45 năm, Đại lễ còn góp phần mở ra những định hướng mới trong công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.