Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 trực tiếp chỉ đạo buổi tổng duyệt.

Tham gia Ban Tổ chức có Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Cù Thu Anh, Phó Trưởng ban Thường trực; Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam, Phó Trưởng ban cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Không gian sân khấu được chuẩn bị cho Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Tại buổi tổng duyệt, các đơn vị đã rà soát tổng thể nội dung, kịch bản và trình tự chương trình; kiểm tra công tác đón tiếp, lễ tân, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, trình chiếu và các điều kiện kỹ thuật phục vụ buổi Lễ. Công tác truyền thông, hồ sơ khen thưởng cùng các nội dung phục vụ tổ chức sự kiện cũng đã được chuẩn bị, cơ bản hoàn thiện.

Trên cơ sở theo dõi, kiểm tra các nội dung tổng duyệt, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc thống nhất và cho ý kiến cụ thể đối với từng phần việc, yêu cầu các đơn vị tiếp thu, rà soát, hoàn thiện để bảo đảm chương trình được triển khai nhịp nhàng, đúng kịch bản, không để xảy ra sai sót. Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm mọi khâu chuẩn bị được thực hiện chu đáo, chuyên nghiệp.

Tiết mục văn nghệ được tổng duyệt, chuẩn bị cho Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Không gian tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng.

Với sự chuẩn bị tích cực, đồng bộ và sự chỉ đạo sát sao của Ban Tổ chức, các điều kiện tổ chức Lễ hưởng ứng cơ bản đã được hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện diễn ra theo kế hoạch, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.