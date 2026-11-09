Hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào điều trị ung thư và bệnh mạn tính

Ngày 9/11, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Grandsoul công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch điều trị ung thư. Lần đầu tiên, người dân Việt Nam có cơ hội tiếp cận công nghệ y khoa đỉnh cao thế giới chính hãng ngay trong nước, mở ra chương mới trong điều trị ung thư, bệnh mạn tính và thúc đẩy du lịch y tế.

Làm chủ công nghệ y học tái tạo đỉnh cao

Nhật Bản từ lâu là quốc gia dẫn đầu thế giới về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch, sở hữu 3 giải Nobel y sinh tính đến năm 2026. Đây cũng là quốc gia tiên phong kết hợp trị liệu tế bào miễn dịch với các phương pháp điều trị ung thư hiện hành, mang lại hiệu quả vượt trội trong việc kéo dài thời gian sống khỏe cho người bệnh. Bên cạnh đó, công nghệ này còn được xem là giải pháp đột phá giúp cơ thể tự sửa những tế bào "lỗi hỏng", đem lại hiệu quả làm đẹp và chống lão hóa tối ưu.

Vượt qua hàng chục đơn vị hàng đầu châu Á, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được Tập đoàn Grandsoul Group lựa chọn là đối tác duy nhất tại Việt Nam để chuyển giao "công nghệ lõi" theo tiêu chuẩn cao cấp Nhật Bản. GS.TS Matsuo Yoshinobu từ Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara đánh giá cao nền tảng công nghệ, nhân sự và quy trình kiểm soát chất lượng tại Tâm Anh.

Chuyên gia Nhật Bản trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao công nghệ tại Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Trị liệu tế bào đòi hỏi sự đồng bộ khắt khe về nhân sự, kỹ thuật, trang thiết bị và vô khuẩn nhằm đảm bảo đặc tính sinh học, độ tinh khiết, tỷ lệ sống và chức năng của tế bào. Qua thẩm định toàn diện từ chuyên gia, Tâm Anh đã đáp ứng các tiêu chuẩn ở mức rất cao, giúp quá trình chuyển giao vượt tiến độ dự kiến.

Sự kiện đã mở ra quá trình hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản cùng nghiên cứu, đầu tư và phát triển y học tái tạo bền vững. Các công nghệ cốt lõi này sẽ được ứng dụng ngay trên hệ thống 5 cơ sở của Tâm Anh tại Hà Nội và TPHCM, nơi đang phục vụ hơn 10.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày, tạo nên chuỗi giải pháp điều trị tận gốc chuyên sâu và tiện ích vượt trội cho người bệnh.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

GS.TS.BS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Trung tâm Y học tái tạo & Trị liệu tế bào Tâm Anh, khẳng định, bệnh nhân trong nước không còn phải tốn kém tiền bạc và công sức sang Nhật Bản mà đã có thể thụ hưởng công nghệ "chuẩn Nhật Bản" với chi phí thấp hơn rất nhiều ngay tại Việt Nam. Để đạt thành quả này, Tâm Anh đã đầu tư mạnh mẽ vào y tế công nghệ cao và đưa Ngân hàng mô và máu cuống rốn vào hoạt động chuẩn mực từ năm 2019.

Giải pháp mới trong điều trị ung thư và bệnh mạn tính

Hai công nghệ được chuyển giao là những công nghệ thế hệ mới nhất, đã được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cấp phép ứng dụng chính thức nhiều năm qua. Trọng tâm gồm công nghệ tế bào gốc trung mô từ mô mỡ (MSC) và công nghệ tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer cells).

Với công nghệ MSC, tế bào được lấy từ mô mỡ người bệnh, sau đó mang đi phân lập, xử lý và nuôi cấy trước khi truyền lại vào cơ thể. Nhờ khả năng điều hòa miễn dịch và sửa chữa mô tổn thương, MSC đang được nghiên cứu và phát triển để ứng dụng hiệu quả trong điều trị bệnh tim mạch, thần kinh, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và trẻ hóa làn da.

Hệ thống labo của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về phòng sạch ISO 5, 6 và vi sinh cấp độ A, B theo GMP, tích hợp quy trình vận hành khép kín, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, sẵn sàng triển khai các kỹ thuật nuôi cấy, hoạt hóa và chuẩn bị tế bào tiên tiến phục vụ điều trị.

Với công nghệ tế bào miễn dịch tự nhiên NK, máu người bệnh được thu thập để phân lập, tuyển chọn tế bào miễn dịch phù hợp, sau đó nuôi cấy tăng sinh và hoạt hóa chức năng trong môi trường chuyên biệt. Tế bào đạt tiêu chuẩn sẽ được đưa lại vào cơ thể để tăng cường nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Theo GS.TS.BS Tạ Thành Văn, việc sở hữu công nghệ tế bào miễn dịch NK giúp y tế trong nước có thêm phương pháp hiện đại hàng đầu thế giới để bổ sung vào chiến lược điều trị ung thư đa mô thức, bên cạnh phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và điều trị đích.

Đồng quan điểm, TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu Tâm Anh TPHCM, nhận định liệu pháp miễn dịch đang thay đổi hoàn toàn chiến lược điều trị các loại ung thư phổ biến như phổi, dạ dày, đại trực tràng, gan, vú.

"Ở giai đoạn bệnh sớm, phương pháp này hỗ trợ tăng khả năng phẫu thuật triệt căn; ở giai đoạn di căn, nó giúp kiểm soát sự tiến triển bệnh và kéo dài thời gian sống còn", TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng nhấn mạnh.