Liên quan đến vụ án, 12 bị can khác bị truy tố về các tội Cưỡng đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án này sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025, Tuấn “thần đèn” cùng Trịnh Văn Tuấn (thành viên góp vốn Công ty Alma) và Trịnh Xuân Thành (thành viên góp vốn Công ty Alma) đã thống nhất tổ chức hoạt động khai thác tại mỏ đất Tượng Sơn trái quy định của Giấy phép.

Tiếp nhận chỉ đạo của 3 bị can trên, Nguyễn Xuân Long (Giám đốc Công ty Alma), Nguyễn Mạnh Cường (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Anh Vũ Logistics), Lê Ngọc Tùng (Giám đốc điều hành mỏ đất Tượng Sơn của Công ty Alma) đã triển khai cho nhân viên tại mỏ đất Tượng Sơn khai thác ngoài ranh giới, vượt công suất tổng khối lượng 169.231 m3 đất đá ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

VKS xác định Nguyễn Anh Tuấn hưởng lợi 10 tỷ đồng; Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành hưởng lợi 7 tỷ đồng.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, theo cáo trạng, từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2025, Nguyễn Anh Tuấn đã chỉ đạo Trần Trọng Hiếu (Giám đốc Công ty Thuận Lợi) và Trịnh Ngọc Thành (Giám đốc mỏ) tổ chức khai thác tại mỏ đất xã Hợp Lý, vượt độ sâu, công suất, trữ lượng, ranh giới mỏ, tổng khối lượng 1.063.985 m3 ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 85 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định hành vi của các bị can Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn, Trịnh Xuân Thành… đã phạm vào tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Ngoài ra, theo cáo trạng, quá trình hoạt động khai thác, tiêu thụ khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn cùng thống nhất và chỉ đạo các nhân viên Công ty Alma khai man chứng từ kế toán, để ngoài sổ sách không kê khai đủ khối lượng khoáng sản đã được cấp phép khai thác.

Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, phạm vào tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Dùng các thủ đoạn ép buộc tâm lý, cưỡng đoạt tài sản

Theo cáo trạng, thời điểm tháng 8/2023, dù không có căn cứ xác định Công ty DHT khai thác mỏ đất của Công ty Alma và biết Công ty DHT bị xử phạt hành chính về hành vi khai thác ngoài ranh giới, mốc giới, nhưng Nguyễn Anh Tuấn vẫn thống nhất với Trịnh Văn Tuấn chỉ đạo “đàn em” dùng các thủ đoạn ép buộc tâm lý với đại diện Công ty DHT là vợ chồng ông Hoàng Văn Thịnh và bà Đậu Thị Hường để đòi tiền.

Sau đó, nhóm bị can thay đổi cách thức chiếm đoạt, không lấy tiền mà tự ý khai thác đất tại mỏ của Công ty DHT với tổng khối lượng 96.544 m3 đất ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 7,8 tỷ đồng. “Hành vi của các bị can đã phạm vào tội Cưỡng đoạt tài sản”, cáo trạng nêu.

Cũng theo cáo trạng, từ tháng 8-12/2024, Hoàng Văn Phú là kiểm lâm viên (Chi cục kiểm lâm thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa) đã đưa ra thông tin gian dối rằng 11 khu vực mỏ của Trịnh Văn Tuấn đều nằm trong quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Phú nói dối bản thân có thể giúp Trịnh Văn Tuấn đưa khu vực mỏ ra khỏi quy hoạch với giá 60 triệu đồng/mỏ. Tin tưởng Phú, Trịnh Văn Tuấn đã đưa cho Phú 660 triệu đồng để rồi sau đó mới biết mình bị lừa./.