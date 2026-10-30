Hoàn tất các bước chuẩn bị cho Olympic trẻ Dakar 2026

Olympic trẻ Dakar 2026 là kỳ Thế vận hội đầu tiên trong lịch sử được tổ chức tại châu Phi. Ảnh: Olympics

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry khẳng định công tác chuẩn bị đã đạt những cột mốc quan trọng và nước chủ nhà sẵn sàng cho lễ khai mạc ngày 31/10.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Dakar ngày 29/10 sau khi kiểm tra các địa điểm thi đấu và làng vận động viên, bà Kirsty Coventry bày tỏ vui mừng trước việc sự kiện được tổ chức sau thời gian dài chuẩn bị. Bà nhấn mạnh các cột mốc quan trọng đã được hoàn thành, tạo cơ sở để Thế vận hội diễn ra theo kế hoạch.

Theo ban tổ chức, quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội gặp một số khó khăn vào phút chót liên quan đến nguồn cung năng lượng và thời tiết mưa, song các địa điểm thi đấu hiện đã sẵn sàng. Có hơn 6.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác tổ chức, từ hậu cần, phục vụ vận động viên đến các hoạt động điều phối sự kiện. Công tác an ninh cũng được tăng cường với sự tham gia hỗ trợ của các cảnh sát Tây Ban Nha và Pháp, những người có kinh nghiệm trong việc bảo đảm an ninh tại Olympic Paris 2024.

Kéo dài đến ngày 13/11, Olympic trẻ Dakar 2026 dự kiến sẽ quy tụ gần 2.700 vận động viên trong độ tuổi từ 14-17.

Đây là lần đầu tiên một quốc gia châu Phi đăng cai một sự kiện thể thao thuộc hệ thống Olympic, đánh dấu bước ngoặt đối với phong trào Olympic tại lục địa này. Ông Humphrey Kayange, một quan chức khác của IOC, cho rằng ý nghĩa của sự kiện không chỉ giới hạn ở các cuộc tranh tài thể thao.

Theo ông, những công trình hạ tầng, địa điểm thi đấu, nguồn nhân lực và kinh nghiệm tổ chức được tích lũy sẽ tạo ra di sản lâu dài cho Senegal và có thể thúc đẩy sự phát triển thể thao tại các quốc gia châu Phi khác. Việc đăng cai sự kiện lần này cũng được kỳ vọng giúp Senegal nâng cao vị thế trên bản đồ thể thao quốc tế, đồng thời thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch và các hoạt động kinh tế liên quan.