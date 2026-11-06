Hoãn phiên xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và đồng phạm

Trưa 6/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng các bị cáo trong vụ án trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ”, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ) và các đơn vị liên quan.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Sau khi kết thúc phần thủ tục, kiếm tra căn cước đối với các bị cáo, công bố nội dung kháng cáo của các bị cáo cũng như nội dung vụ án, Hội đồng xét xử cho biết, tại phiên phúc thẩm sáng nay, bị cáo Nguyên Bá Hoan có cung cấp một số tình tiết mới.

Một số bị cáo khác cũng cung cấp thêm giấy tờ liên quan đến gia đình có công; cơ quan, đơn vị gửi văn bản xin giảm nhẹ; nộp giấy tờ công đức để mong Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét.

Cụ thể, Chủ tọa phiên tòa cho biết, bị cáo Nguyễn Bá Hóa có đơn của đơn vị thể hiện bị cáo có nhiều đóng góp cho công tác cứu trợ người già trẻ em, hỗ trợ mổ tim, tặng quà nhiều gia đình chính sách tại Thanh Hóa; Có trường học ở Thanh Hóa và nhiều trường học khác; Một mẹ Việt Nam Anh hùng ở Thanh Hóa cũng có đơn kiến nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hoan.

Đáng chú ý, tại phiên tòa sáng nay, cả 10 bị cáo kháng cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và bản án sơ thẩm đã tuyên.

Chủ tọa phiên tòa cũng hỏi lần lượt các bị cáo về bản án có oan sai, các bị cáo đều đồng tình hoàn toàn với bản án sơ thẩm. Các bị cáo thừa nhận bản án sơ thẩm tuyên đối với mình là có căn cứ, không oan sai và chỉ đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo.

Trong số 10 bị cáo có đơn kháng cáo, tại phiên tòa bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) sau khi được Hội đồng xét xử giải thích về nội dung kháng cáo, bị cáo Hưng đã tự nguyện rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Chủ tọa phiên tòa quyết định hoãn phiên tòa.

Trên cơ sở đó, Chủ tọa phiên tòa Hoàng Mạnh Hùng thông báo đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nghiêm Quốc Hưng.

Một bị cáo khác trình bày đến khi ra tòa mới biết gia đình đã mời luật sư bào chữa cho bị cáo. Tuy nhiên, luật sư này không có mặt tại phiên tòa do gia đình có việc đột xuất và đã có đơn xin hoãn phiên tòa.

Nêu quan điểm về việc đề nghị hoãn của luật sư, cũng như một số tình tiết mới tại phiên tào, đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa và cho biết sẽ mở lại trong khoảng 10 ngày tới đây.

Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long, đã rút đơn kháng cáo.

Như vậy, sau khi bị cáo Nghiêm Quốc Hưng rút kháng cáo, phiên tòa phúc thẩm tới sẽ chỉ còn 9 bị cáo.

Cụ thể, các bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” có đơn kháng cáo gồm:

Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, án sơ thẩm bị tuyên phạt 12 năm tù;

Bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước), án sơ thẩm 14 năm tù;

Nguyễn Gia Liêm (SN 1963, cựu Phó Cục trưởng) án sơ thẩm 3 năm tù;

Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) án sơ thẩm 4 năm tù;

Nguyễn Thành Hưng (SN 1977, cán bộ Văn phòng), án sơ thẩm 7 năm tù;

Phan Thị Thu Trang (SN 1982, cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo) án sơ thẩm 3 năm tù.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa.

Các bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” có đơn kháng cáo gồm:

Nguyễn Đình Thám (Tổng Giám đốc Công ty cung ứng nguồn nhân lực JHL, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long), án sơ thẩm 42 tháng tù;

Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3), án sơ thẩm 2 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô), án sơ thẩm 6 năm tù về tội "Môi giới hối lộ".

Trước đó, vào chiều 24/8, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác trong vụ án.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ năm 2021 đến 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, biết và để cho Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các bị cáo đã buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo yêu cầu, buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỉ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.