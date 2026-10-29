Hoãn phiên xét xử cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Quang Chiều. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa gồm có các kiểm sát viên: Vũ Mạnh Long, Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Thanh Lâm.

11 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Đức Giang, Phạm Văn Hoành (cựu PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản và Môi trường tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp Xây dựng và Khoa học Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa)...

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Trốn thuế.

Trong phần thủ tục, theo báo cáo vắng mặt 30 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và vắng bị cáo Trần Văn Linh (lao động tự do). Trước sự vắng mặt của những người trên, khi được hỏi, các bị cáo đề nghị tiếp tục phiên tòa.

Tuy nhiên, đại diện VKS lại đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc cho hoãn tòa.

Sau khi hội ý, thẩm phán Lê Quang Chiều cho hay, xét đề nghị của đại diện VKS về việc hoãn phiên tòa là có căn cứ, tòa quyết định hoãn phiên xử. Phiên tòa sẽ được mở lại vào sáng 12/11 tới.

HĐXX quyết định hoãn phiên xử do vắng mặt 1 bị cáo và 30 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát tại Mỏ số 2, do nể nang và vụ lợi, Lê Đức Giang và nhiều bị cáo khác đã làm trái nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để chỉ đạo, giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước Chủ tịch, trước UBND tỉnh, HĐND tỉnh và trước pháp luật về những quyết định của mình.

Bị cáo được phân công nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ).

Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, Lê Đức Giang đã ký văn bản chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác Mỏ số 2 và ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản.

Hành vi của bị cáo Giang đã gây thất thoát cho nhà nước 46.051,44 m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88m3 cát ở thể nở rời, với tổng trị giá là hơn 5,1 tỷ đồng. Bị cáo hưởng lợi trái phép 180 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Hoành bị cho là phải chịu trách nhiệm toàn diện về những quyết định của mình trước giám đốc sở và trước pháp luật.

Đối với bị cáo Phạm Văn Hoành, theo cáo trạng, bị cáo là PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, giúp GĐ Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện lĩnh vực khoáng sản, trữ lượng khoáng sản.

Theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, bị cáo chịu trách nhiệm toàn diện về những quyết định của mình trước GĐ và pháp luật. Quá trình giải quyết việc chuyển nhượng và cấp phép khai thác khoáng sản Mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, bị cáo Hoành đã ký nháy, tham mưu cho GĐ Sở ký văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận cho chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Phạm Văn Hoành cũng là người trực tiếp ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái với các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 5,1 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa được hưởng lợi 60 triệu đồng./.