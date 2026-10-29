Hoãn phiên tòa xử cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và 10 bị cáo

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế”.

Tòa triệu tập 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, phiên tòa vắng mặt 30 người trong số này và bị cáo Trần Văn Linh (lao động tự do).

Trước sự vắng mặt trên, các bị cáo đề nghị tiếp tục xét xử.

Trong khi đó, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng việc vắng mặt bị cáo Linh và nhiều người liên quan có thể ảnh hưởng đến quá trình xét xử, nên đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc xem xét hoãn phiên tòa.

Sau thời gian hội ý, thẩm phán Lê Quang Chiều cho biết, đề nghị hoãn phiên tòa của đại diện Viện Kiểm sát là có căn cứ. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, dự kiến mở lại vào sáng 12 và 13/11.

Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại tòa. (Ảnh: PHÙNG ANH)

Trong vụ án này, ông Lê Đức Giang, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với ông Lê Đức Giang còn có Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa), Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp xây dựng và khoa học công nghệ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa).

Các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát), Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga và Nguyễn Thị Cúc (đều là thành viên góp vốn công ty) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Công Bắc và Trần Văn Linh (đều lao động tự do) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Trong khi đó, Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm, bị cáo buộc trốn thuế.

Theo cáo trạng, năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho Doanh nghiệp tư nhân Hùng Mạnh khai thác cát tại mỏ số 2, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa (địa danh tại thời điểm xảy ra vụ việc), với trữ lượng 634.831m3.

Sau đó, quyền khai thác mỏ được chuyển cho Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Thanh Tâm. Đến cuối năm 2022, tổng sản lượng đã khai thác tại mỏ là 533.588,44m3, trữ lượng còn lại được xác định là 101.242,56m3 cát ở thể tự nhiên.

Tháng 9/2022, Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Thanh Tâm, thỏa thuận chuyển nhượng quyền khai thác mỏ cho các cổ đông Công ty Thiên An Phát.

Theo tài liệu điều tra, hợp đồng chuyển nhượng ghi giá trị hơn 2,59 tỷ đồng, trong khi giá trị thực tế các bên thỏa thuận, thống nhất là 62 tỷ đồng.

Hành vi mua bán trên khiến bị cáo Tâm bị kết luận trốn thuế, gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Xuân Tùng, đại diện Công ty Thiên An Phát, thông qua quan hệ cá nhân đã gặp ông Lê Đức Giang, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đề nghị tạo điều kiện trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác mỏ.

Cáo trạng nêu ông Giang đồng ý và nói Tùng liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được giải quyết.

Ngày 10/11/2022, ông Giang ký Văn bản số 16866/UBND-CN, chấp thuận cho Công ty Thanh Tâm chuyển nhượng quyền khai thác mỏ số 2 cho Công ty Thiên An Phát, mặc dù hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ các quy định.

Tiếp đó, ngày 20/12/2022, ông Giang ký Giấy phép số 135/GP-UBND, cho phép Công ty Thiên An Phát khai thác tại mỏ số 2 với trữ lượng 147.294m3 cát ở thể tự nhiên.

Cơ quan tố tụng xác định trữ lượng được cấp phép vượt trữ lượng còn lại đã được phê duyệt là 46.051,44m3 cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88m3 cát ở thể nở rời.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa xác định lượng cát cấp phép vượt trữ lượng tại thời điểm ngày 20/12/2022 có giá trị hơn 5,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ông Giang bị cáo buộc ký văn bản chấp thuận chuyển nhượng quyền khai thác mỏ số 2 và cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 5,1 tỷ đồng.

Trong quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng mỏ và cấp phép khai thác, Nguyễn Xuân Tùng đã chi tiền cho một số người liên quan, trong đó đưa cho ông Giang 180 triệu đồng.