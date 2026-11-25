Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Theo đó, tại phiên tòa sáng nay, tất cả các bị hại cùng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án đều vắng mặt mà không có đơn xin xét xử vắng mặt.

Trước diễn biến trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX sơ thẩm TAND Khu vực 4 - Hà Nội quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được HĐXX thông báo sau.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Vũ Quang Chiến là người đã điều khiển ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, Hà Nội, khiến 2 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.

Cụ thể, vào khoảng 23h25 ngày 25/3/2026, bị cáo Vũ Quang Chiến điều khiển ô tô hiệu Lexus RX300 ở gần khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết. Khi đó, ngay phía trước xe của Chiến, một ô tô do anh Lê Thành T. điều khiển, chở chị Lê Thảo H. (cùng ở Hà Nội), đang dừng chờ đèn đỏ và đã hạ phanh tay.

Bị cáo Vũ Quang Chiến do mệt, buồn ngủ, đã không làm chủ được tốc độ và thiếu chú ý quan sát, điều khiển ô tô đâm vào đuôi xe anh T. Thấy ô tô phía sau va chạm, chị H. xuống xe, ra hiệu cho anh T. đánh lái sang phải tránh xe phía sau.

Vừa lúc đó, tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh, bị cáo Chiến điều khiển ô tô nhấn ga đâm vào đuôi xe của anh T. rồi vọt thẳng sang làn đường ngược chiều.

Cơ quan tố tụng xác định, Chiến đã điều khiển ô tô đâm vào phần hông phía sau, bên trái một chiếc ô tô do anh Nguyễn Mạnh H. điều khiển, rồi tiếp tục đâm vào xe máy Honda Wave do anh Chu Thanh H. điều khiển, khiến anh này bị đẩy ngược về phía sau khoảng 15m.

Sau khi đâm vào xe máy của anh Chu Thanh H., ô tô của Chiến tiếp tục va chạm vào phần hông đầu xe bên phải một ô tô khác do anh Phạm Hùng D. điều khiển. Cú đâm khiến xe Lexus do Chiến điều khiển bị lật ngang, văng theo đà, va chạm vào phần đầu bên phải ô tô do anh Lê Quang Đ. điều khiển.

Va chạm khiến ô tô của anh Đ. bị lực tác động mạnh, đẩy về sau, tiếp tục va với ô tô do anh Phạm Thành T. điều khiển rồi dừng lại, còn xe của Chiến bị lật ngửa.

Hậu quả, anh Chu Thanh H. và anh Nguyễn Minh Đ. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo kết luận giám định, anh Chu Thanh H. bị thương tích 76%, bị gãy xương mũi, xoang hàm trái, gãy 2 tay, gãy xương đùi, trật khớp gối… Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Đ. bị thương tích 23%. Ngoài ra, 6 ô tô và 1 mô tô bị hư hại nặng với tổng giá trị tài sản thiệt hại là gần 400 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, gia đình Vũ Quang Chiến đã bồi thường thiệt hại cho 6 người bị hại như: Mua lại ô tô bị hư hại nặng của anh Lê Quang Đ.; bồi thường và khắc phục, sửa chữa, thay thế phụ tùng xe, sơn xe cho anh Nguyễn Mạnh H…

Riêng đối với bị hại Chu Thanh H., bị cáo Chiến chưa bồi thường. Anh Chu Thanh H. yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 2,1 tỷ đồng gồm tiền khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, bồi dưỡng sức khỏe, thu nhập bị mất trong thời gian hồi phục sức khỏe…