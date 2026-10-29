Hoãn phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang

Tại phần thủ tục, hội đồng xét xử thông báo bị cáo Trần Văn Linh (lao động tự do) và 30 đơn vị, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Đại diện viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi cho các bị cáo.

Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Theo thông báo, phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 12 và 13-11.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 29-10. Ảnh: GIA KHÁNH

Trong vụ án, 11 bị cáo bị truy tố về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, 4 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” gồm: Lê Đức Giang, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Phạm Văn Hoành, cựu Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản thuộc Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp xây dựng và khoa học công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát; Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga và Nguyễn Thị Cúc, cùng là thành viên góp vốn công ty, bị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hai bị cáo Nguyễn Công Bắc và Trần Văn Linh, cùng là lao động tự do, bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bị cáo Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Thanh Tâm, bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Bị cáo Lê Đức Giang tại phiên tòa sáng 29-10. Ảnh: GIA KHÁNH

Theo cáo trạng, khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, bị cáo Lê Đức Giang được phân công giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và hoạt động của Sở TN-MT trước đây.

Trong thời gian đương chức, ông Lê Đức Giang đã ký văn bản chấp thuận chuyển nhượng quyền khai thác mỏ số 2 và giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 5,1 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng nêu, trong quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng mỏ và cấp giấy phép khai thác, Nguyễn Xuân Tùng đã đưa tiền cho một số người liên quan, trong đó đưa cho bị cáo Lê Đức Giang 180 triệu đồng.

Đối với hoạt động khai thác cát, cơ quan công tố xác định Nguyễn Xuân Tùng và các cổ đông góp vốn thống nhất không kê khai đầy đủ sản lượng khai thác thực tế để thực hiện nghĩa vụ thuế, phí.

Từ tháng 4 đến tháng 11-2023, Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát khai thác toàn bộ sản lượng được cấp phép, hơn 147.294m³ cát ở trạng thái tự nhiên. Tuy nhiên, theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Tùng và các cổ đông chỉ thống nhất kê khai 32.337m³ cát, với tổng doanh thu hơn 4,9 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ thuế, phí.

Cơ quan công tố xác định doanh nghiệp để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai doanh thu đối với hơn 133.368m³ cát đã khai thác và bán cho khách hàng. Theo kết luận giám định được dẫn trong cáo trạng, việc khai báo gian dối sản lượng và doanh thu gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng tiền thuế, phí.