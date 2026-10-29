Hoãn phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang

Sáng 29/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 bị cáo trong vụ án liên quan hoạt động chuyển nhượng, khai thác cát trái phép tại Thanh Hóa.

Tại phần thủ tục, theo thông báo của HĐXX, phiên tòa vắng mặt một bị cáo vì lý do sức khỏe và 30 đơn vị, cá nhân với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan.

Do đó, VKS đề nghị xem xét hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 12 và 13/11.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang tại tòa.

Trong vụ án, ông Lê Đức Giang bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can Phạm Văn Hoành, cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản thuộc Sở TN&MT và Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cũng bị truy tố cùng tội danh.

Cùng bị đưa ra xét xử còn có Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát; Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Công Bắc, Trần Văn Linh và Nguyễn Thị Tâm.

Theo cáo trạng, năm 2012, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho doanh nghiệp tư nhân Hùng Mạnh khai thác cát tại mỏ số 02, xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa (cũ), với trữ lượng 634.831m³.

Sau đó, quyền khai thác mỏ được chuyển cho Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thanh Tâm. Đến cuối năm 2022, tổng sản lượng đã khai thác tại mỏ là 533.588,44m³, trữ lượng còn lại được xác định là 101.242,56 m³ cát ở thể tự nhiên.

Tháng 9/2022, Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Thanh Tâm, thỏa thuận chuyển nhượng quyền khai thác mỏ cho các cổ đông Công ty Thiên An Phát.

Theo tài liệu điều tra, hợp đồng chuyển nhượng ghi giá trị hơn 2,59 tỷ đồng, trong khi giá trị thực tế các bên thỏa thuận, thống nhất là 62 tỷ đồng.

Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Xuân Tùng, đại diện Công ty Thiên An Phát, thông qua quan hệ cá nhân đã gặp ông Lê Đức Giang, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đề nghị tạo điều kiện trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác mỏ.

Ông Giang đồng ý rồi chỉ đạo Sở TN&MT cùng các đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ cho Công ty Thiên An Phát sai quy định.

Cơ quan tố tụng xác định trữ lượng được cấp phép vượt trữ lượng còn lại đã được phê duyệt là 46.051,44 m³ cát ở thể tự nhiên, tương đương 51.807,88 m³ cát ở thể nở rời.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa xác định lượng cát cấp phép vượt trữ lượng tại thời điểm ngày 20/12/2022 có giá trị hơn 5,1 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, sau khi được cấp phép, Nguyễn Xuân Tùng đã nhiều lần tặng quà lễ, tết cho các cán bộ. Trong đó, Phó Chủ tịch Lê Đức Giang nhận 180 triệu đồng; Phạm Văn Hoành 60 triệu đồng; Nguyễn Thế Hùng 35 triệu đồng và Nguyễn Văn Tâm 20 triệu đồng.

Ở hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, cáo trạng nêu từ năm 2023 - 2025, Công ty Thiên An Phát đã khai thác hơn 582.000 m³ cát nhưng tổng trữ lượng được cấp phép khai thác chỉ ở mức 159.000 m³. Như vậy, doanh nghiệp này khai thác trái phép số lượng cát có giá trị hơn 75,8 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát còn để ngoài sổ sách kế toán, che giấu hơn 133.000 m³ cát cũng như doanh thu có được từ số hàng này, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.