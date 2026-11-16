Hoãn phiên tòa xét xử 19 bị cáo trong vụ lừa đảo hơn 498 tỷ đồng ở Phú Quốc

Quang cảnh phiên tòa sáng ngày 16/11.

Sáng 16/11, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Phú Quốc. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa do bị cáo Trần Tam Điệp, một số luật sư, nhiều người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2023, Đặng Văn Lĩnh cùng Nguyễn Văn Nguyên, Lê Minh Điệp, Đặng Văn Hùng và Bùi Quang Huy bị cáo buộc thành lập, điều hành Công ty LHD, tổ chức phân lô, làm đường, đặt tên dự án trái phép trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm và đất do Nhà nước quản lý tại các xã Cửa Dương, Cửa Cạn, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trước đây.

Nhóm này bị cáo buộc đưa thông tin gian dối về tính pháp lý của các khu đất để lừa đảo 352 người, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 498 tỷ đồng.

Cáo trạng còn xác định Đặng Văn Lĩnh chỉ đạo phá 15.637,4m² rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý. Để thuận lợi cho việc lấn chiếm đất, phân lô bán nền và tránh bị kiểm tra, xử lý, nhóm Lĩnh, Nguyên, Điệp và Hùng bị cáo buộc đưa hối lộ cho 7 cán bộ, công chức, viên chức.

Trong số này, Dư Việt Thanh, nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, bị cáo buộc nhận hơn 2,5 tỷ đồng và một ô tô trị giá gần 2,5 tỷ đồng. Trần Văn Việt, nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Dương, bị cáo buộc nhận hơn 2 tỷ đồng và 2 cây tùng La Hán trị giá 500 triệu đồng.

Năm người còn lại bị cáo buộc nhận hối lộ gồm Đoàn Thanh Tuấn, nguyên công chức UBND xã Cửa Dương, 50 triệu đồng; Hoàng Hữu Trường, nguyên kiểm lâm viên, 215 triệu đồng; Hoàng Minh Tuấn, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý, bảo vệ rừng Cửa Cạn, 95 triệu đồng; Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý, bảo vệ rừng Bãi Dài, 30 triệu đồng; Ngô Thanh Tân, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý, bảo vệ rừng Bến Tràm, 50 triệu đồng và một căn nhà trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Ngoài ra, Tăng Tấn Đạt bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 12,5 tỷ đồng của nhóm Lĩnh sau khi nhận tiền để lo lót, chung chi nhưng không thực hiện như cam kết.

Đáng chú ý, 4 bị cáo Vũ Văn Nam, Lê Tiến Phong, Lê Nam Trung và Trần Tam Điệp, nguyên là phóng viên các cơ quan báo chí, bị cáo buộc cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng xác định từ ngày 18 đến 21/6/2024, Tăng Tấn Đạt, Phù Duy An và Phù Chí Tâm đánh bạc với tổng số tiền dùng để đánh bạc 80 triệu đồng.

Theo quyết định của Hội đồng xét xử, phiên tòa dự kiến mở lại vào sáng 7/12/2026 và kéo dài 7 ngày làm việc, từ ngày 7 đến hết ngày 15/12/2026.